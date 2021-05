1 de cada 5 usuarios prefieren usar 5G que WiFi

1 de cada 5 usuarios de 5G ha reducido el uso de WiFi en sus dispositivos inteligentes, de acuerdo con el nuevo informe ‘Five Ways to a Better 5G’ de ConsumerLab, la división de investigación de Ericsson.

Incluso, 10% de ellos dejaron de utilizar las redes WiFi en interiores debido a las ventajas que ofrece la conectividad móvil 5G, agrega el informe.

Además de reducir el uso de WiFi, los primeros usuarios en adoptar 5G dedican un promedio de dos horas más a los juegos en la nube y una hora más en aplicaciones de realidad aumentada (RA), en comparación con los usuarios de 4G.

El estudio destaca que, hacia finales de 2020, hasta 22% más usuarios con smartphones compatibles habrían adoptado 5G de haberse explicado de manera más clara las ventajas del servicio y su beneficio para los consumidores.

Por otro lado, aunque los usuarios de 5G están satisfechos con la velocidad, cerca del 70% se muestra descontento con la disponibilidad de servicios innovadores y nuevas aplicaciones. Los consumidores afirman estar dispuestos a pagar entre 20% y 30% más por planes 5G que incluyan un paquete con casos de uso de servicios digitales.

Debido a la pandemia, la gran mayoría de las experiencias de los primeros usuarios 5G han tenido lugar en interiores. Como resultado, los usuarios pioneros valoran la cobertura en interiores como el aspecto más relevante, una importancia dos veces mayor que la velocidad o la duración de la batería a la hora de ofrecer experiencias 5G satisfactorias.

El informe, Five Ways to a Better 5G incluye las opiniones y percepciones de consumidores en 26 mercados diferentes (Estados Unidos, China, Corea del Sur, Reino Unido, Argentina, Brasil, Chile, Perú, Uruguay, entre otros) que ya cuentan con redes 5G comerciales.

La muestra representa a 1,300 millones de usuarios de smartphones en todo el mundo, incluidos 220 millones de suscriptores 5G.