10.9% de la población en Brasil no usa internet

En Brasil, el 10.9% de la población mayor de 10 años, es decir, unas 20.5 millones de personas, no utilizó internet durante los últimos tres meses de 2024, según datos publicados por el Instituto Brasileño de Geografía y Estadística (IBGE).

Aunque este grupo ha disminuido desde el 33.9% registrado en 2016, todavía representa un sector considerable. La mayoría son adultos mayores: 10.7 millones de personas de más de 60 años, lo que equivale al 52.1% del total de personas desconectadas, de acuerdo con la encuesta realizada por el organismo.

Entre quienes no usan internet en Brasil, el 52.4% no concluyó la primaria y el 21% no cuenta con ningún nivel de escolaridad.

Las principales razones para no conectarse son no saber cómo usar la red (45.6%) y no considerarla necesaria (28.5%), sobre todo entre personas mayores (66.1%). En cambio, entre menores de 13 años destaca la preocupación por la privacidad (22.5%), reflejo del cuidado de los padres.

A pesar de eso, el acceso a internet entre adultos mayores ha crecido de forma significativa: en 2016 eran 6.5 millones y en 2024 suman 24.5 millones. Esto significa que el 69.8% de las personas mayores de 60 años ya utiliza internet, y de ellas, el 87.9% lo hace todos los días.

El estudio del IBGE también señala que el número de personas que realiza operaciones bancarias por internet aumentó de 97.1 millones en 2022 a 119.6 millones en 2025, lo que representa el 71.2% de los usuarios habituales de la red.