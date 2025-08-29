14% de padres mexicanos reporta ciberacoso en videojuegos

Un informe indica que 14% de los padres mexicanos reconoció que sus hijos sufrieron ciberacoso en plataformas de videojuegos como Roblox y Discord

Las plataformas de videojuegos en línea concentran millones de usuarios y se han convertido en objetivo de ciberataques, fraudes y acoso digital.

De acuerdo con el informe Norton Cyber Safety Insights (Connected Kids), 14% de los padres mexicanos indicó que sus hijos fueron víctimas de ciberacoso y 9% de estos casos ocurrió en Discord.

Discord, que cuenta con más de 200 millones de usuarios activos al mes, permite la creación de servidores públicos con millones de miembros o privados con acceso restringido. Entre los principales riesgos detectados se encuentran enlaces maliciosos, distribución de malware, estafas, catfishing y ciberacoso en espacios cerrados.

Roblox, plataforma que concentra a niños y adolescentes en experiencias virtuales, presenta amenazas como exposición a contenido inapropiado, intentos de phishing con Robux, ciberacoso y fraudes generados por usuarios malintencionados, pese a contar con controles parentales para limitar interacciones y contenido.

Twitch, enfocada en la transmisión en vivo de partidas, expone a sus usuarios a infecciones de malware, robo de datos personales o financieros y secuestro de cuentas, especialmente cuando se utilizan contraseñas débiles o se comparten credenciales.

Según el Informe de Transparencia de Discord correspondiente al periodo enero-junio de 2024, la plataforma eliminó cuentas y servidores, además de reportar contenido de abuso sexual infantil al Centro Nacional para Niños Desaparecidos y Explotados (NCMEC) en Estados Unidos.

El reporte de Norton advierte que, conforme crece la interacción social digital en estas plataformas, aumentan los riesgos de seguridad, lo que refuerza la necesidad de controles parentales y medidas de ciberseguridad en tiempo real.