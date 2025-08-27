40,000 milllones de intentos de ciberataques amenazan infraestructura crítica en México

Durante el primer semestre de 2025, México registró 40,6 mil millones de intentos de ciberataques, con un aumento de amenazas dirigidas a industrias de manufactura, telecomunicaciones, salud y servicios financieros

Durante el primer semestre de 2025, México registró 40.6 mil millones de intentos de ciberataques, ubicándose en segundo lugar en Latinoamérica, que representó el 25% del total de detecciones globales.

Los atacantes actualmente realizan reconocimiento previo, escaneando redes a un promedio de 36,000 intentos por segundo, con 17,000 millones de escaneos detectados en México entre enero y junio de 2025.

Esta inteligencia se combina con herramientas basadas en IA para automatizar el paso de la intrusión a la explotación.

Las redes de infraestructura crítica son objetivo preferente de ransomware. La industria manufacturera es la más atacada por segundo año consecutivo, con los atacantes calculando el impacto económico de retrasos en la producción y ajustando sus tácticas de extorsión en consecuencia.

Las industrias de manufactura, telecomunicaciones, salud y servicios financieros continúan registrando ciberataques personalizados y específicos por sector, según FortiGuard Labs de Fortinet.

La inteligencia artificial actúa como catalizador de amenazas y defensa. Los atacantes utilizan herramientas como FraudGPT y WormGPT para generar campañas de phishing, mapear superficies de ataque y automatizar ingeniería social con alta velocidad y realismo.