42% de trabajadores piensan que la IA reemplazará puestos de trabajo

El aumento en el uso de la inteligencia artificial ha generado una combinación de entusiasmo y preocupación entre los trabajadores.

Aproximadamente 2 de cada 5 () de los trabajadores cree que la IA reemplazará algunos puestos de trabajo en su área laboral o realizará tareas clave en su trabajo, según datos de la encuesta global Trust in Artificial Intelligence: A Global Study, de la Universidad de Queensland y KPMG Australia.

A pesar de esto, muchas personas tienen una opinión favorable sobre la IA, mientras que otras tienen sentimientos negativos hacia la tecnología.

Actualmente, las herramientas de IA ya están automatizando tareas, recopilando y analizando datos, creando diseños gráficos y manejando consultas básicas de clientes.

No obstante, un porcentaje similar de personas (39%) no está de acuerdo con la idea de que la IA supere sus trabajos. Algunos trabajos todavía requieren la intervención física de una persona y, por ahora, no pueden ser reemplazados por la IA.

Casi una quinta parte (19%) de los encuestados tiene una postura neutral acerca de si la IA los reemplazará en sus trabajos. Es posible que algunas personas no sean completamente conscientes de hasta qué punto la IA podría automatizar sus tareas.

Alrededor del 67% de los encuestados se sienten optimistas acerca de los beneficios que la IA puede aportar a la sociedad. Además, el 60% se muestra entusiasmado con la tecnología de IA.

Casi tres de cada cinco (57%) personas se sienten tranquilas sobre el futuro de la IA. Al mismo tiempo, el 48% y el 47% de los encuestados expresan preocupación o incluso temor por el impacto de la IA en la humanidad.

Además, una cuarta parte (24%) de las personas está indignada con las aplicaciones de IA.