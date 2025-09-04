50% de las empresas en México ya utiliza agentes de IA

50% de las compañías mexicanas ha integrado agentes de IA, con 52% aplicados a ciberseguridad y 48% a desarrollo de software

El 50% de las empresas en México ya utiliza agentes de inteligencia artificial (IA) en sus operaciones, según el segundo estudio anual de Google Cloud sobre retorno de inversión (ROI) en IA, realizado con 350 líderes de alto nivel.

Del total de compañías encuestadas, 17% reporta tener los agentes ‘profundamente integrados’ en operaciones diarias, 34% está cerca de alcanzar ese nivel y 36% los ha implementado en procesos específicos.

El uso de agentes de IA en México se concentra principalmente en ciberseguridad, con un 52% de adopción en operaciones de seguridad digital, seguido por desarrollo de software con 48%, mientras que la aplicación de marketing, dominante en otros países de Latinoamérica, ocupa solo el séptimo lugar en México.

El estudio destaca que la IA generativa está generando resultados financieros consistentes. A nivel regional, 79% de los ejecutivos reporta haber alcanzado ROI en al menos un caso de uso, mientras que en México 80% de las empresas ha aumentado su gasto en IA generativa conforme disminuyen los costos tecnológicos.

Además, 52% de las compañías está reasignando presupuesto de otras áreas para financiar iniciativas de IA, y 72% de los ejecutivos percibe una fuerte alineación entre la adopción de IA generativa y los objetivos estratégicos de su negocio. Las áreas con mayor impacto son productividad (69%) y experiencia del cliente (67%).

En cuanto a la selección de modelos de lenguaje grande (LLM), la privacidad y seguridad de los datos se consolidan como la principal prioridad para 40% de los líderes en Latinoamérica, seguida de la integración con sistemas existentes, costo, escalabilidad y rendimiento.

El informe evidencia un enfoque estratégico en la adopción de IA en México, priorizando la seguridad digital y la innovación como diferenciadores competitivos frente al resto de la región.