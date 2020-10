59% de mexicanos guarda archivos de trabajo en la nube

Aunque el trabajo remoto ha sido un gran aliado para empresas y empleados a la hora de avanzar en labores propias de la oficina, especialmente durante los últimos meses, una problemática que sigue estando vigente es -sin duda- el nivel de seguridad de las organizaciones que practican esta modalidad, y la responsabilidad que cada colaborador tiene para evitar poner en riesgo a su compañía.

Y este último punto parece ser el más conflictivo debido al aumento del Shadow IT o el uso de aplicaciones por parte de los empleados no aprobadas por el departamento de TI.

De acuerdo con un estudio realizado por Kaspersky, en conjunto con la consultora de estudios de mercado CORPA, el 63% de los latinoamericanos utiliza servicios basados en la nube para guardar archivos relacionados a su trabajo, ya sea para compartir con alguien más o para acceso fácil.

Sin embargo, 1 de cada 2 admite no tomar medidas para proteger la información que almacena en éstos, debido a que no sabe cómo o porque no lo considera necesario.

Según el sondeo, los que más hacen uso de estos servicios para guardar y compartir archivos corporativos son los chilenos (70%), seguidos de cerca por los colombianos (69%). Luego se ubican los peruanos (62%), argentinos (61%), mexicanos (59%) y, finalmente, los brasileños (58%). No obstante, los que menos resguardan esta información son los peruanos (57%), seguidos por los chilenos (53%), argentinos (50%), brasileños (49%), mexicanos (43%) y colombianos (41%).

La investigación reveló además que, en general, un 43% de los colaboradores mexicanos no borra documentos antiguos que sube a tales servicios, pues prefiere mantenerlos almacenados o, simplemente, borrarlos no está dentro de sus prioridades.

De hecho, el 36% de los latinoamericanos no borra archivos de trabajos previos, y uno de cada 10 no recuerda si aún guarda documentos laborales de empleos anteriores.

Según el sondeo, los menos cautelosos al respecto son los colombianos (40%), seguidos de cerca por peruanos (39%). Luego se ubican brasileños (37%), mexicanos (36%) y chilenos (35%) y, finalmente, argentinos, con 28%.

El estudio se enmarca en la campaña Iceberg Digital, realizada por Kaspersky para analizar la situación que viven en materia de ciberseguridad los internautas en Argentina, Brasil, Chile, Colombia, México y Perú; esto con el fin de revelar los riesgos que tanto empresas como usuarios comunes corren cuando se conectan y navegan en la red crédulamente y sin cuestionamientos.

Iceberg Digital tiene como fin prevenir que individuos y compañías sean víctimas de “icebergs digitales” (sitios web, apps, enlaces o imágenes que a simple vista se ven inocentes o superficiales, pero que en realidad esconden algo oscuro y desconocido), se “estrellen” contra ellos y acaben naufragando.

El estudio reveló asimismo que 1 de cada 4 empleados latinoamericanos evaluaría conectar el dispositivo de su empresa a una red desconocida, como la de un aeropuerto o café, por ejemplo, para obtener mejor conexión.

Nuevamente, los argentinos lideran esta lista con 32%, seguidos por los peruanos y colombianos, ambos con 27%. Mientras tanto, solo el 21% de los mexicanos y brasileños adoptarían esta alternativa.

Esto es especialmente preocupante, ya que el 45% de los empleados mexicanos accede a la red interna de su trabajo desde dispositivos personales, los cuales, por lo general, no cuentan con los mismos parámetros de seguridad que los dispositivos corporativos.