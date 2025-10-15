59% de mujeres en tecnología perciben retroceso en igualdad de género

El 59.4% de las trabajadoras del sector tecnológico considera que la paridad de género se ha deteriorado durante el último año. Un estudio atribuye este retroceso a la eliminación de programas de diversidad y a la inestabilidad global

Un 59.4% de las mujeres que trabajan en el sector tecnológico considera que la paridad de género se ha reducido durante el último año, frente al 48% registrado en 2024, de acuerdo con el informe Mujeres en Tecnología publicado por Web Summit.

El estudio, basado en 671 entrevistas a trabajadoras de la industria, señala que el 55.7% de las encuestadas atribuye este retroceso al impacto negativo de los cambios geopolíticos de 2025, mientras que solo el 16.1% considera que dichos cambios fueron positivos para la igualdad de género. La principal causa identificada es el desmantelamiento de programas de diversidad, equidad e inclusión, además de la inestabilidad internacional que ha desplazado los temas de igualdad de las prioridades empresariales.

Solo el 38.9% de las participantes indicó que las empresas están tomando medidas concretas para combatir la desigualdad, y este porcentaje desciende al 28.6% cuando se evalúa la acción de los directivos.

Respecto al papel de la inteligencia artificial, el informe muestra que el 77.3% de las mujeres utiliza esta tecnología de forma cotidiana y el 74.6% percibe su potencial para impulsar la inclusión. Sin embargo, el 25.5% teme que pueda aumentar las brechas de desigualdad.

El 48.4% de las encuestadas reportó haber experimentado sexismo o discriminación en el trabajo en los últimos doce meses, una ligera mejora respecto al 50.8% de 2024. Entre los comportamientos más comunes se mencionan interrupciones en reuniones, rechazo a propuestas o cuestionamientos a su competencia técnica.

La conciliación laboral y familiar continúa siendo un desafío. Más de la mitad de las mujeres, el 56.5%, afirmó haberse sentido obligada a elegir entre su carrera y su familia, siete puntos más que el año anterior.

Asimismo, el 82% expresó que debe esforzarse más que los hombres para ser tomada en serio, el nivel más alto registrado en tres años. Por otro lado, el 37% considera que no recibe una compensación económica equitativa frente a sus colegas masculinos, una mejora respecto al 51% de 2024.

Como señal positiva, el 81.7% de las participantes se siente preparada para ocupar posiciones de liderazgo, en comparación con el 75.9% del año anterior. No obstante, el debate sobre las cuotas de género persiste, con un 51.7% que opina que en ocasiones los puestos de liderazgo se asignan para cumplir con dichas cuotas.

En términos generales, los principales obstáculos de género en el sector se mantienen sin cambios. Los prejuicios inconscientes, la falta de conciliación laboral y la escasez de modelos femeninos en puestos directivos continúan siendo los mayores retos para las mujeres en tecnología, según el análisis.