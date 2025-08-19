64% del personal médico en México usa IA, pero infraestructura limita resultados

Aunque 64% del personal médico utiliza IA en historias clínicas, 49% de las instituciones de salud en México operan con tecnología obsoleta que frena la innovación

La inteligencia artificial (IA) se ha convertido en un motor clave de innovación en sectores como retail y salud, con aplicaciones que abarcan desde el análisis clínico hasta la personalización de la experiencia de compra.

Su promesa es clara: mayor eficiencia, precisión operativa y mejores resultados para pacientes y consumidores. Sin embargo, el informe de SOTI AI in Action: The Challenge in Modernizing Healthcare & Retail advierte que el impacto de esta tecnología sigue limitado por la falta de modernización de la infraestructura tecnológica.

En salud, 81% de las instituciones a nivel global ya utiliza IA en procesos críticos como la gestión de datos clínicos, la actualización de registros médicos y el apoyo al diagnóstico.

México supera este promedio internacional, con 64% del personal médico empleando IA para historias clínicas y análisis de información, y 41% usándola como apoyo en diagnósticos.

No obstante, el mismo análisis revela que 49% de las organizaciones mexicanas de salud opera con sistemas obsoletos y fragmentados, mientras que 39% reconoce que estas plataformas heredadas incrementan su vulnerabilidad frente a ciberataques.

Más del 50% del personal consultado considera que una mayor interconectividad de dispositivos móviles elevaría la calidad del servicio médico, lo que confirma que la base tecnológica actual limita el alcance de la IA.

El panorama en retail refleja una situación similar. Aunque la IA se aplica en optimización de inventarios, recomendaciones personalizadas, detección de fraude y automatización de envíos, la falta de modernización sigue siendo un obstáculo.

De acuerdo con SOTI, 96% de los líderes de TI en el sector a nivel mundial reconoce que los sistemas heredados, la fragmentación tecnológica y la escasa interoperabilidad impiden aprovechar plenamente el valor de la IA en un entorno que demanda precisión, personalización e inmediatez.

La compañía subraya que el verdadero desafío no radica únicamente en implementar nuevas soluciones, sino en transformar los cimientos operativos. En el ámbito de la salud, esto implica sustituir sistemas desconectados, asegurar la información clínica y habilitar plataformas interoperables. En retail, la meta es integrar datos de múltiples canales, automatizar decisiones en tiempo real y reforzar la protección de datos de los consumidores en cada punto de contacto.

Los especialistas advierten que gran parte de los errores atribuidos a la IA no derivan de la tecnología misma, sino de la falta de conectividad estable, seguridad integrada y procesos eficientes en las organizaciones. Bajo esta perspectiva, la adopción exitosa requiere liderazgo tecnológico, visión estratégica y un compromiso real con la modernización de la infraestructura.

En un escenario donde la inteligencia artificial ofrece más promesas que nunca, la cuestión crítica no es imaginar su impacto, sino generar las condiciones para que este se materialice. México y el resto del mundo se enfrentan a una disyuntiva decisiva: modernizar sus sistemas o quedarse rezagados en una era en la que la innovación avanza más rápido que la capacidad de adoptarla.