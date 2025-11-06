7 de cada 10 mexicanos siguen usando efectivo pese al auge de pagos digitales

El efectivo mantiene predominio en México con 70% de las transacciones bancarizadas y 88% entre la población no bancarizada, mientras transferencias SPEI alcanzan 40%, billeteras digitales 36% y pagos sin contacto 30%

El efectivo sigue siendo el método de pago predominante en México, con 70% de las transacciones realizadas por la población bancarizada y 88% por la no bancarizada, según el Estudio de Medios de Pago 2025 de NTT DATA en colaboración con AWS, Baker McKenzie y Lexía.

A pesar de la infraestructura tecnológica moderna y un marco regulatorio favorable, los pagos digitales avanzan: las transferencias SPEI alcanzan 40%, las billeteras digitales 36% y los pagos sin contacto 30%.

La inclusión financiera muestra una brecha regional significativa. En el noreste del país, 85% de la población tiene productos bancarios, mientras que en el sur (Chiapas, Guerrero y Oaxaca) solo 67.7% cuenta con ellos.

En zonas rurales, 4 de cada 10 personas no tienen acceso a internet. La percepción de riesgo limita la adopción, ya que 62% de los usuarios bancarizados ha enfrentado intentos de fraude y la complejidad de las aplicaciones digitales reduce su uso.

Factores estructurales también afectan la desigualdad: 56% de la población ocupada trabaja en la informalidad y 57% de los no bancarizados son mujeres. Herramientas como CoDi y DiMo tienen adopción marginal, con 5% y 4% de usuarios respectivamente, pese a su reconocimiento general.

El estudio indica que el ecosistema de pagos mexicano cuenta con infraestructura moderna, innovación tecnológica y actores competitivos. El desafío principal es generar confianza, simplificar la experiencia digital y construir sistemas seguros que se adapten a las necesidades de usuarios y comercios. Se recomienda una estrategia de colaboración público-privada que fomente interoperabilidad, inclusión y educación financiera.

La rentabilidad futura del sector dependerá de la capacidad de integrar servicios financieros embebidos, aprovechar datos transaccionales y ofrecer experiencias personalizadas. El estudio subraya la necesidad de pasar de una digitalización centrada en infraestructura a una enfocada en el usuario, logrando que los pagos digitales sean cotidianos, fluidos y confiables, fortaleciendo un sistema financiero más eficiente, competitivo e inclusivo.