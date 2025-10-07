71% de CEOs priorizan la IA como principal inversión hacia 2026

71% de los líderes empresariales consideran la inteligencia artificial como su principal prioridad estratégica, y 69% planea destinar entre 10% y 20% de sus presupuestos a su implementación durante los próximos 12 meses

La confianza de los directores generales (CEO) en la economía global se sitúa en 68%, su nivel más bajo desde 2021, lo que refleja un entorno caracterizado por la volatilidad y la incertidumbre.

Frente a este contexto, las organizaciones están redirigiendo sus estrategias hacia tres ejes fundamentales: la inteligencia artificial (IA), la gestión del talento y la sostenibilidad, según el informe KPMG 2025 Global CEO Outlook.

El estudio revela que 71% de los CEO a nivel global posicionan la inteligencia artificial como su principal prioridad de inversión para 2026. De este grupo, 69% planea destinar entre 10% y 20% de sus presupuestos a la implementación de esta tecnología en los próximos 12 meses.

El enfoque estratégico hacia la IA responde al reconocimiento de su papel como acelerador del crecimiento y de la competitividad empresarial, especialmente en un entorno donde la innovación se ha convertido en un diferenciador clave.

Según Víctor Esquivel, Socio Director General de KPMG México, la combinación entre IA y talento se perfila como un motor de transformación que exige fortalecer las capacidades laborales, atraer especialistas en tecnología y fomentar la formación continua para evitar rezagos frente a la digitalización global.

El despliegue de la inteligencia artificial también se está orientando hacia un modelo centrado en las personas. El informe indica que 61% de las organizaciones está contratando talento con competencias específicas en IA, mientras que 70% de los CEO manifiestan preocupación por la creciente competencia para atraer perfiles especializados.

Sin embargo, el éxito de esta adopción depende de la creación de marcos de gobernanza sólidos. Los principales desafíos identificados por las y los CEO incluyen las implicaciones éticas de la IA (59%), la preparación y calidad de los datos (52%) y la falta de regulaciones claras (50%), factores que podrían limitar el desarrollo responsable y sostenible de la tecnología.

A pesar de los riesgos, el informe muestra un optimismo moderado en torno a las operaciones de fusiones y adquisiciones (M&A), con 40% de las y los líderes esperando un aumento en sus utilidades superior al 2.5% y 89% anticipando actividad en este segmento. No obstante, persisten los principales obstáculos para el crecimiento: el cibercrimen y la inseguridad cibernética (79%), la preparación de la fuerza laboral y la capacitación en IA (77%), y la integración efectiva de la IA en los procesos empresariales (75%).