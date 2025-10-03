72% de las personas no imagina su vida sin internet

A nivel mundial, el 72% de las personas afirma que no puede imaginar su vida sin internet, mientras que el 71% considera que la tecnología es necesaria para resolver los problemas actuales. No obstante, el 56% también percibe que este progreso está destruyendo la vida cotidiana.

De acuerdo con el estudio Global Trends 2025 de Ipsos, la tecnología sigue transformándose a gran velocidad, con nuevos modelos de inteligencia artificial que aparecen casi a diario.

En materia de privacidad, se observa una fuerte tensión: el 74% de los encuestados se muestra preocupado por el uso que las empresas hacen de sus datos, aunque el 47% opina que existe un exceso de preocupación en torno a este tema.

En México, las percepciones están divididas; por un lado, hay quienes temen que el avance tecnológico deteriore su vida, y por otro, quienes destacan el impacto positivo de la inteligencia artificial en el mundo.

En un entorno saturado de información, desinformación y noticias falsas, crece la necesidad de contar con mensajes auténticos y fuentes confiables. Bajo este escenario, las marcas ganan relevancia al convertirse en extensiones de la visión y los valores de las personas.

Sin embargo, también aumenta la incertidumbre respecto a los criterios que guían la confianza hacia ciertas organizaciones. De hecho, el 67% de los participantes asegura que suele consumir marcas alineadas con sus valores personales.

La confianza se concentra en los círculos cercanos: amigos, familiares y relaciones directas son las principales referencias para obtener información o recomendaciones. En este mismo grupo se incluyen las marcas y empresas con las que existe lealtad. Una mayoría del 77% afirma que es más probable confiar en un producto nuevo si proviene de una marca que ya conoce.