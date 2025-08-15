82% de pagos presenciales en México son en efectivo

Aunque en México el efectivo predomina en pagos presenciales, las compras digitales muestran una fuerte inclinación hacia la tarjeta de crédito

En México, el 82% de las transacciones presenciales de la población bancarizada se realiza en efectivo, a pesar del crecimiento del comercio electrónico y la expansión de soluciones de pago digitales.

Así lo indica el informe ‘La digitalización y democratización de los pagos del consumidor’ elaborado por Nuek, en colaboración con AFI, a partir de encuestas a más de 5,200 personas en 13 países de Europa y Latinoamérica.

El estudio identifica a México como el único país donde crecen de manera simultánea el uso de efectivo y el de tarjetas, reflejando un sistema financiero en transición y con alta diversidad en las prácticas de pago.

En cuanto a preferencias, el 53% de los usuarios mexicanos elige la tarjeta de débito para pagos presenciales y el 28% prefiere el efectivo. Sin embargo, en la práctica, el uso real del efectivo alcanza más de 8 de cada 10 transacciones.

En el comercio electrónico, la tarjeta de crédito concentra el 45% de las preferencias, una de las proporciones más altas de Latinoamérica, y en el último mes el 69% de los consumidores utilizó este medio para compras en línea, seguido por la tarjeta de débito con 40% y las transferencias bancarias con 50%.

El informe también revela que casi el 70% de los consumidores bancarizados se ha visto obligado a utilizar un método de pago distinto al que prefería, debido a falta de aceptación, problemas técnicos o limitaciones del comercio.

El 39% nunca utiliza la función de pago sin contacto con tarjeta física, aunque un 33% de los propietarios de dispositivos inteligentes sí la emplea de manera habitual. El interés por experiencias móviles es significativo: el 70% de los usuarios con smartphone o smartwatch desea emplearlos para confirmar operaciones, enviar dinero o vincular tarjetas.

En materia de autenticación, el 63.5% de los usuarios mexicanos con dispositivos móviles emplea métodos biométricos, principalmente huella dactilar, como principal mecanismo de validación, mientras que el uso de contraseñas disminuye.

Este comportamiento se asocia con la percepción de mayor seguridad y coincide con el avance de tecnologías como la tokenización, que sustituye los datos reales de la tarjeta por un código único en cada transacción.

Además, el 70% de los encuestados en México se muestra dispuesto a adoptar una identidad digital única para pagos, identificación y acceso a servicios, lo que podría redefinir la experiencia financiera en el país.

Principales hallazgos en México