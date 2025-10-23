83% de empresas que aplican Zero Trust reducen incidentes de seguridad

La adopción de IA en seguridad aún es limitada, a pesar de que el 83% de las empresas que implementan Zero Trust reporta una reducción en incidentes cibernéticos

El 83% de las organizaciones que han implementado el modelo Zero Trust ha logrado reducir los incidentes de seguridad, mientras que solo el 30% utiliza herramientas de autenticación basadas en inteligencia artificial (IA), según el informe global The Trust Report: From Risk Management to Strategic Resilience in Cybersecurity, elaborado por DXC Technology y Microsoft.

El estudio, que incluye entrevistas con más de un centenar de expertos en ciberseguridad de cuatro continentes, muestra que el modelo Zero Trust se ha consolidado como un marco esencial para la protección digital, aunque la adopción de soluciones impulsadas por IA aún es limitada.

Esta brecha evidencia que, pese a los avances en resiliencia cibernética, el potencial de la IA para fortalecer la detección y respuesta ante amenazas sigue sin aprovecharse plenamente.

De acuerdo con los resultados, el 66% de las organizaciones identifica los sistemas heredados como el principal obstáculo para adoptar Zero Trust, mientras que el 72% considera que las nuevas amenazas son el principal impulso para la mejora continua de sus políticas de seguridad. Además, más del 50% descubrió un valor adicional en la mejora de la experiencia del usuario, además del fortalecimiento de la protección.

El informe subraya que la implementación de Zero Trust no debe considerarse un proyecto único, sino un proceso continuo que exige monitoreo constante, cambio cultural y alianzas estratégicas.

Los especialistas de DXC concluyen que las organizaciones que deseen avanzar hacia una seguridad más adaptable deben iniciar con la gestión de identidades, aprovechar el poder de la IA de manera segura e integrar progresivamente las arquitecturas Zero Trust como parte de su infraestructura tecnológica central.