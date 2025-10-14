El 20% de las empresas enfrentó cinco o más intrusiones, mientras la escasez de 329,000 profesionales en América Latina y de más de 4.7 millones a nivel global sigue generando vulnerabilidades críticas

86% de organizaciones en AL sufrió al menos un ciberataque en 2024

En 2024, el 86% de las organizaciones de América Latina y el Caribe reportó al menos una intrusión cibernética, mientras que el 20% enfrentó cinco o más eventos, en comparación con el 81% y el 4% registrados en 2023.

La escasez de profesionales de ciberseguridad es un factor crítico, con un déficit estimado de 329,000 expertos en la región y más de 4.7 millones a nivel global. El 63% de los incidentes se atribuye a la falta de habilidades y capacitación en seguridad informática, y el 35% de las organizaciones reportó pérdidas superiores a 1 millón de dólares por incidentes cibernéticos.

Fortinet publicó el Reporte Global sobre Brecha de Habilidades en Ciberseguridad 2025, destacando la necesidad de competencias en inteligencia artificial para abordar la escasez de habilidades en América Latina y el Caribe.

La adopción de IA en ciberseguridad es alta, con un 98% de las organizaciones en la región utilizando o planeando implementar soluciones basadas en IA, principalmente para detección y prevención de amenazas.

El 83% de los profesionales de seguridad considera que la IA incrementa la eficacia de sus funciones, aunque el 54% de los responsables de TI señala que la falta de experiencia en IA es el mayor desafío para su implementación.

A nivel global, el 76% de las organizaciones que enfrentaron nueve o más ciberataques en 2024 contaban con herramientas de IA, evidenciando que la adopción tecnológica no sustituye la necesidad de competencias especializadas.

En términos de gobernanza, el 83% de las juntas directivas en América Latina prioriza la ciberseguridad, con un 74% considerándola prioridad empresarial y un 66% prioridad financiera. Solo el 45% de los encuestados indica que sus juntas comprenden plenamente los riesgos que la IA representa para la organización.

La certificación profesional sigue siendo un factor determinante, con un 92% de responsables de TI prefiriendo candidatos certificados. Las certificaciones validan conocimientos en ciberseguridad (67%), demuestran capacidad de actualización en un campo dinámico (57%) e indican familiaridad con herramientas de proveedores clave (51%).

La financiación corporativa para certificaciones ha disminuido, con un 82% de disposición a costear certificaciones frente al 94% registrado en 2023.