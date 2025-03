9 principales tendencias en IA que impactarán en 2025

En los últimos años, la inteligencia artificial (IA) ha transformado la educación mediante la implementación de nuevas tecnologías en los sistemas educativos y planes de estudio.

Estas innovaciones han sido clave para mejorar el desempeño de los estudiantes en distintos niveles académicos, y su impacto seguirá creciendo.

Ante este panorama, Nelly Marina, Senior Global Academic Program Manager para SAS Latinoamérica, señala que en 2025 surgirán nueve tendencias que influirán de manera significativa en el sector educativo de México y Latinoamérica.

‘El interés de alumnos y académicos por incorporar la inteligencia artificial en su día a día sigue en constante crecimiento. Sólo el año pasado, 300 mil educadores y estudiantes accedieron a nuestras ofertas de software gratuito’, asegura Marina, quien refiere que los requerimientos de estas tecnologías por parte del sector educativo tendrán un repunte importante este año.

A continuación, se revelan las nueve tendencias en IA que refinirán el aprendizaje en 2025

1. Los chats generativos adquirirán mayor popularidad en comparación con buscadores tradicionales

De acuerdo con la especialista, cada vez más estudiantes recurrirán a los chats generativos para buscar información inmediata, lo cual se ve reforzado con la llegada de nuevos actores como DeepSeek o las mejoras de MetaAI, Copilot y ChatGPT.

No obstante, es posible que la información ofrecida no esté actualizada, verificada o que no tenga las fuentes suficientes para enriquecer su conocimiento. Ante ello, los tutores y profesores deberán mantener una constante revisión de sus trabajos escolares, en aras de la verificación y calidad del conocimiento generado.

2. Bocados de aprendizaje o bite learning

Este año los estudiantes usarán cada vez más las pequeñas cápsulas informativas en redes sociales como fuente de referencia en su formación, ya que pueden favorecer el microaprendizaje. Sin embargo, es importante poner especial atención en que las fuentes sean verídicas y confiables.

A decir de Marina, este es uno de los principales retos de la educación inmersa en la IA, por lo cual, para ayudar a los estudiantes SAS cuenta con un canal libre o gratuito de Youtube, SAS Users, donde son subidas cápsulas sobre el uso de la IA, que son grabadas por expertos y contribuyen al aprendizaje de recursos propios de la marca, mismos que incluso son solicitados como requisito para algunos puestos de trabajo.

3. Aprendizaje personalizado al ritmo del estudiante, derivado de la IA

Cada vez más plataformas permiten a los estudiantes acceder a recursos educativos adaptados a su ritmo y nivel de progreso. Actualmente, existen diversas opciones que brindan flexibilidad para aprender de manera autónoma. Un ejemplo destacado por la especialista es SAS E-Learning que favorece el aprendizaje personalizado en materia de ciencia de datos para aspirantes a laborar en sectores como el financiero, seguros, gobierno, entre otros.

Marina también subraya el crecimiento de otras plataformas que ofrecen sistemas adaptados a distintos tipos de formación, según las necesidades de cada estudiante.

4. Experiencias de aprendizaje mixtas

Los estudiantes siguen buscando experiencias de aprendizaje vivenciales, pues está comprobado que aprender haciendo es uno de los métodos más efectivos.

Según la pirámide del aprendizaje de Edgar Dale, las personas retienen aproximadamente el 30% de lo que ven y escuchan en una demostración, y hasta el 75% de lo que practican. En este contexto, 2025 será el año en que la realidad mixta (una combinación de realidad virtual y aumentada), se integrará ampliamente en la educación, gracias a su alto potencial para enriquecer la experiencia de aprendizaje.

La realidad virtual supone la creación de mundo alternativo como el de los videojuegos donde el estudiante navega y aprende gracias a elementos que encuentra en el ambiente creado por el profesor. Se desplaza a través de un avatar y puede interactuar con otros colaboradores. La realidad aumentada tiene como referencia el mundo real y sobre él se aumenta lo que ya existe. Permite encontrar elementos que no se encuentran físicamente a través de escanear algunos objetos o códigos. En los ambientes híbridos se recrea y aumenta.

5. Modelos híbridos de clases

A partir de la pandemia, las universidades empezaron a habilitar modelos híbridos. Dichos modelos consisten en alternar las clases presenciales y en línea durante los diferentes días en los que se desarrolla curso. Este esquema prevalecerá este año. Sin embargo, Nelly Marina recuerda la importancia de contar con objetivos de aprendizaje bien definidos y claros en el aprendizaje.

6. Fortalecer las habilidades esenciales o blandas

De acuerdo con el “Informe sobre el futuro del empleo 2025” del Foro Económico Mundial, fortalecer las habilidades esenciales o blandas será fundamental para el futuro, así como el aprendizaje socioemocional. En las tendencias de aprendizaje, el Foro marca que hacia 2030 los reclutadores buscarán candidatos que tengan ampliamente desarrolladas dichas habilidades, mismas que podrían reforzarse con el uso de recursos de IA como incluso la inclusión de la IA emocional, que también tendrá un auge importante este año.

7. Microcredenciales

Si bien aún las certificaciones son esenciales, debido al flujo tan rápido en el que la información se produce y consume, se busca el reconocimiento que se puede obtener del microaprendizaje que se adquiere poco a poco, a partir de microcredenciales que validen las habilidades adquiridas.

8. Cautela ante la gamificación del aprendizaje

Hay una tendencia que pone en duda la eficacia de la gamificación del aprendizaje. En esta técnica se traslada la mecánica de los juegos al ámbito educativo para obtener mejores resultados. Sin embargo, la especialista en educación de SAS, advierte sobre la necesidad de ser cuidadosos en el diseño para llevarla al aula, sobre todo si se incluirán recursos de IA en estos modelos, ya que uno de los retos principales de estas herramientas es la comprobación o verificación de la información obtenida.

9. Expansión de la nube en la escuela

La ventaja de la incorporación de la nube en la escuela es que permite cargar más contenidos y programas a los que tengan acceso los estudiantes. Respecto a la expansión de la computación en la nube, y como parte del apoyo de SAS a la comunidad estudiantil interesada en ciencia de datos, ofrece el Software Viya 4, disponible gratis para todos los estudiantes que cuenten con un dominio universitario.

Y es que, SAS es uno de los programas más utilizados a nivel global, al punto de que diversas universidades en Estados Unidos y Europa ofrecen especializaciones para su dominio. En Latinoamérica, México lidera en participación, seguido de Colombia. Para que un estudiante o profesor pueda acceder a los recursos de aprendizaje ofrecidos por SAS requiere estar activo en programas académicos de licenciatura, maestría o doctorado y un correo con dominio académico.