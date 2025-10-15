Abu Dabi ya permite casarse en línea

Las parejas en Abu Dabi ya podrán casarse en línea gracias a un servicio pionero que legaliza el matrimonio mediante videollamada con la pareja, testigos y un oficiante. El trámite requiere enviar documentos, llenar formularios y pagar 800 dirhams, unos 217 dólares.

El sistema forma parte de la plataforma gubernamental TAMM 4.0, que ofrece más de 1,100 servicios, y busca simplificar los procesos y reducir la burocracia. Permite obtener una copia certificada válida dentro y fuera del país.

El Departamento Judicial y el Ministerio de Exteriores anunciaron que pronto se ampliará para autenticar todos los documentos emitidos, mejorando la atención a los ciudadanos.

Además, TAMM lanzó AutoGov, un asistente de inteligencia artificial que automatiza tareas como renovación de licencias, pagos de servicios y turnos médicos. En GITEX 2025 también se presentaron innovaciones como patrullas policiales robóticas y dispositivos inteligentes para analizar metales preciosos.