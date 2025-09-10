Acciones de Oracle suben 38% tras nuevos contratos

Oracle logró su mayor repunte en Wall Street desde 1999 y se acerca al billón de dólares en valor de mercado

Las acciones de Oracle repuntaban este miércoles 38% al inicio de la jornada en Wall Street, después de anunciar la firma de varios contratos multimillonarios en el último trimestre dentro de la presentación de sus resultados.

Estas adjudicaciones reflejan una mayor participación de la compañía en la carrera por el desarrollo de inteligencia artificial, de acuerdo con medios especializados.

El proveedor de servicios en la nube se encamina a su mejor jornada desde 1999 y se acerca al billón de dólares en valor de mercado.

La empresa informó que durante el trimestre que concluyó el 31 de agosto cerró cuatro contratos millonarios con tres clientes distintos.

Aunque los ingresos trimestrales quedaron por debajo de lo esperado por los analistas, Oracle reportó 455 mil millones de dólares en obligaciones de desempeño pendientes, lo que representa un incremento de 359 % frente al año anterior.