Acusan a TikTok de explotar inseguridades de adolescentes

Amnistía Internacional advierte que el algoritmo de TikTok expone a los jóvenes a contenidos dañinos y pide a la Comisión Europea adoptar medidas urgentes para proteger a los menores en línea

TikTok, una de las plataformas más utilizadas por adolescentes y jóvenes, fue señalada por Amnistía Internacional en un informe que advierte sobre el impacto del modelo de negocio de la red social, basado en la explotación de las inseguridades de los usuarios más jóvenes. El documento se publica en medio del debate en Francia sobre la posible prohibición de la aplicación.

El informe, titulado ‘Entraîné-e-s dans le Rabbit Hole’, solicita al gobierno francés y a la Comisión Europea la adopción de medidas urgentes para garantizar un entorno digital seguro para los menores en la Unión Europea. Entre las propuestas, se plantea la modificación del algoritmo de TikTok, al que se le atribuye la difusión de contenidos que promueven la automutilación y el suicidio.

Durante la presentación del informe, Stéphanie Mistre, madre de una adolescente que se quitó la vida en 2021 tras exponerse de forma prolongada a la red social, relató cómo la plataforma intensificó el deterioro de la salud mental de su hija mediante la exposición constante a videos personalizados por el algoritmo. Mistre, integrante del colectivo Algos Victime —que agrupa a familias que han presentado denuncias contra TikTok en tribunales franceses—, cuestionó el modelo económico de la aplicación, que incrementa sus ingresos conforme los usuarios pasan más tiempo conectados.

La activista comparó la situación europea con la de China, donde el algoritmo fue modificado para priorizar contenidos educativos y positivos, mientras que en Europa continúa promoviendo material que refuerza la ansiedad o la depresión entre los adolescentes.

El informe de Amnistía Internacional se publica un mes después de que una comisión de investigación de la Asamblea Nacional francesa recomendara prohibir el acceso a las redes sociales a menores de 15 años y establecer un límite horario de uso digital para jóvenes de entre 15 y 18 años.

Por parte de Amnistía Internacional, Katia Roux explicó que se presentó una denuncia contra TikTok por presuntas violaciones a varios artículos de la Ley de Servicios Digitales de la Unión Europea (Digital Services Act), vigente desde 2024. Entre ellos, el artículo 28, que establece obligaciones específicas para la protección de menores en línea.

Roux señaló que la acción legal debe desarrollarse tanto a nivel nacional, a través de la autoridad francesa de regulación de medios e internet (Arcom), como a nivel europeo, donde la Comisión Europea tiene la competencia para investigar, sancionar o incluso suspender los servicios en caso de reincidencia.