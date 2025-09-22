Aeroméxico lanza eSIM con cobertura en más de 150 países

Aeroméxico ofrece 22 planes de datos digitales con precios desde 97 hasta 1,941 pesos, permitiendo a los viajeros conectarse sin necesidad de tarjeta SIM física

Aeroméxico anunció la disponibilidad de su servicio de eSIM, una solución digital que permite a los viajeros mantenerse conectados en más de 150 países sin necesidad de utilizar una tarjeta SIM física.

En alianza con Travel Connected, la aerolínea ofrece 22 planes de datos con diferentes configuraciones de vigencia y capacidad, diseñados para adaptarse a distintos perfiles de viaje y garantizar conectividad durante toda la experiencia del pasajero.

¿Cómo funciona?

La eSIM es una tarjeta digital que habilita la conexión de dispositivos móviles a redes internacionales sin recurrir a medios físicos. El proceso de adquisición se realiza en línea a través del sitio esim.aeromexico.com, donde los usuarios seleccionan la región o el destino junto con el paquete de datos deseado, efectúan el pago digital y reciben un código QR vía correo electrónico. Al escanearlo e instalarlo en su dispositivo, el servicio queda activado en pocos minutos mediante las instrucciones proporcionadas.

Entre las opciones disponibles para Europa se encuentran planes como: 1 GB por 7 días con un costo de 97 pesos, 2 GB por 15 días en 232 pesos, 3 GB por 30 días en 310 pesos, 10 GB por 30 días en 621 pesos y hasta 50 GB por 30 días con un precio de 1,941 pesos. Los precios varían según la región y la capacidad de datos, con alternativas desde aproximadamente 97 pesos hasta 1,941 pesos.

Para quienes requieren cobertura global, la compañía ofrece paquetes de 3 GB por 30 días en 524 pesos, 5 GB en 776 pesos y 10 GB en 1,417 pesos.

El servicio está disponible para todos los clientes, incluyendo viajeros corporativos, pasajeros que adquieran sus boletos en agencias asociadas y turistas internacionales que visiten México. La compra puede efectuarse con hasta 48 horas de anticipación al viaje y, una vez recibido el código QR, los usuarios disponen de un periodo máximo de 60 días para su activación. En caso de consumir la totalidad de los datos contratados, la plataforma permite realizar recargas de manera inmediata a través de la aplicación de Travel Connected.