Aeropuertos de EU instalan controles biométricos rumbo al Mundial 2026

Atlanta, Washington y Seattle incorporan puertas electrónicas para agilizar el tránsito de millones de viajeros antes de la Copa del Mundo que organizarán junto con México y Canadá

El Aeropuerto Internacional de Atlanta, el más transitado de Estados Unidos, instaló controles biométricos automáticos para acelerar el tránsito de pasajeros rumbo al Mundial de Futbol de 2026, que el país organizará junto a México y Canadá entre junio y julio.

Está previsto que este mismo sistema de puertas electrónicas, que permiten a los viajeros verificar su pasaporte e identidad sin necesidad de personal en mostrador, se implemente próximamente en el Aeropuerto Ronald Reagan de Washington D.C. y en la terminal internacional de Seattle-Tacoma.

La empresa Clear, responsable del desarrollo, confirmó que planea expandir esta tecnología a más aeropuertos en preparación para la Copa del Mundo, el 250 aniversario de la independencia de Estados Unidos y el aumento sostenido de los viajes aéreos.

La innovación estará disponible para los millones de personas que utilicen alguno de estos aeropuertos como punto de partida.

Además del Mundial, Estados Unidos espera un incremento significativo de visitantes durante los próximos años debido a las celebraciones por el 250 aniversario de su independencia, así como por eventos internacionales como la Ryder Cup 2025, los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028 y los Juegos Paralímpicos. El Gobierno estima que hasta 40 millones de turistas podrían llegar al país con motivo de estas actividades.

La organización del Mundial de 2026 en Estados Unidos coincide con un contexto de tensión en materia migratoria bajo el gobierno del presidente Donald Trump. El mandatario adelantó que algunos países enfrentarán mayores dificultades para viajar al país con motivo del torneo. Por su parte, la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, señaló que examinarán a detalle la documentación de todos los visitantes que acudan al evento.

Las medidas ya se habían reflejado en el Mundial de Clubes de la FIFA disputado este año en territorio estadounidense, cuando algunos jugadores enfrentaron problemas con sus visados. Entre ellos estuvo el defensor argentino de Boca Juniors, Ayrton Costa, a quien las autoridades le negaron la visa en dos ocasiones debido a antecedentes judiciales, aunque finalmente la obtuvo a tiempo para disputar el torneo.