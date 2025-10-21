Airbnb integra nuevas funciones de IA y redes sociales

Airbnb incorpora nuevas funciones técnicas para optimizar Experiencias, búsqueda, pagos y soporte con inteligencia artificial

Airbnb anunció una actualización de sus sistemas enfocada en la integración de funciones sociales, mejoras en búsqueda, opciones de pago flexibles y soporte técnico impulsado por inteligencia artificial.

Según la compañía, estas incorporaciones están diseñadas para mejorar la interacción entre usuarios y optimizar la administración de experiencias y reservas.

Actualizaciones en Experiencias

La plataforma incorporó módulos de interacción social que permiten visualizar información de los participantes antes y después de una experiencia. Entre las principales funciones se incluyen:

Identificación de asistentes: el sistema mostrará la lista de participantes y sus ubicaciones de origen antes de confirmar una reserva.

Mensajería directa: los usuarios podrán enviar mensajes a otros participantes desde la aplicación sin necesidad de compartir información de contacto externa.

Sección de conexiones: se añadió un registro automático de contactos generados en experiencias previas, accesible desde el perfil del usuario.

Las nuevas opciones permiten controlar la visibilidad del perfil y definir permisos de contacto, garantizando la privacidad del usuario.

Optimización de búsqueda y opciones de pago

Se actualizaron los algoritmos de búsqueda y visualización de resultados para ofrecer una experiencia de navegación más precisa.

Carruseles flexibles: el sistema amplía los resultados de búsqueda con alojamientos que cumplen criterios aproximados, como precio o ubicación similar.

Mapas mejorados: se integran filtros interactivos para mostrar lugares de interés, restaurantes o transporte, además de vistas satelitales, de calle o tránsito.

Reserva ahora, paga después: la plataforma implementó un modelo de pago diferido que permite reservar sin anticipo, disponible actualmente en Estados Unidos y con expansión global prevista para 2026.

Asistencia técnica con IA

El sistema de atención al cliente fue rediseñado con soporte de inteligencia artificial para agilizar la resolución de solicitudes.

Compatibilidad multilingüe: disponible en inglés, español y francés en Estados Unidos, México y Canadá.

Respuestas automatizadas contextualizadas: el asistente reconoce la cuenta y las reservas del usuario para ofrecer soluciones personalizadas.

Acciones integradas: incluye tarjetas interactivas para gestionar cancelaciones o modificaciones desde el chat.

Nuevas herramientas para anfitriones

Airbnb amplió las funciones administrativas para mejorar la gestión de anuncios y tarifas.

Políticas de cancelación dinámicas: posibilidad de configurar reglas diferenciadas por temporada o fecha específica.

Sugerencias de precios predictivas: proyecciones automáticas hasta con un año de anticipación, ajustables desde la interfaz principal.

Panel de ingresos renovado: análisis comparativo de ingresos por año y por temporada con métricas actualizadas en tiempo real.

Estas actualizaciones consolidan una infraestructura técnica más flexible y automatizada, enfocada en la eficiencia operativa tanto para huéspedes como para anfitriones.