Airbnb integra nuevas funciones de IA y redes sociales

Airbnb anunció una actualización de sus sistemas enfocada en la integración de funciones sociales, mejoras en búsqueda, opciones de pago flexibles y soporte técnico impulsado por inteligencia artificial.
Según la compañía, estas incorporaciones están diseñadas para mejorar la interacción entre usuarios y optimizar la administración de experiencias y reservas.
Actualizaciones en Experiencias
La plataforma incorporó módulos de interacción social que permiten visualizar información de los participantes antes y después de una experiencia. Entre las principales funciones se incluyen:
- Identificación de asistentes: el sistema mostrará la lista de participantes y sus ubicaciones de origen antes de confirmar una reserva.
- Mensajería directa: los usuarios podrán enviar mensajes a otros participantes desde la aplicación sin necesidad de compartir información de contacto externa.
- Sección de conexiones: se añadió un registro automático de contactos generados en experiencias previas, accesible desde el perfil del usuario.
Las nuevas opciones permiten controlar la visibilidad del perfil y definir permisos de contacto, garantizando la privacidad del usuario.
Optimización de búsqueda y opciones de pago
Se actualizaron los algoritmos de búsqueda y visualización de resultados para ofrecer una experiencia de navegación más precisa.
- Carruseles flexibles: el sistema amplía los resultados de búsqueda con alojamientos que cumplen criterios aproximados, como precio o ubicación similar.
- Mapas mejorados: se integran filtros interactivos para mostrar lugares de interés, restaurantes o transporte, además de vistas satelitales, de calle o tránsito.
- Reserva ahora, paga después: la plataforma implementó un modelo de pago diferido que permite reservar sin anticipo, disponible actualmente en Estados Unidos y con expansión global prevista para 2026.
Asistencia técnica con IA
El sistema de atención al cliente fue rediseñado con soporte de inteligencia artificial para agilizar la resolución de solicitudes.
- Compatibilidad multilingüe: disponible en inglés, español y francés en Estados Unidos, México y Canadá.
- Respuestas automatizadas contextualizadas: el asistente reconoce la cuenta y las reservas del usuario para ofrecer soluciones personalizadas.
- Acciones integradas: incluye tarjetas interactivas para gestionar cancelaciones o modificaciones desde el chat.
Nuevas herramientas para anfitriones
Airbnb amplió las funciones administrativas para mejorar la gestión de anuncios y tarifas.
- Políticas de cancelación dinámicas: posibilidad de configurar reglas diferenciadas por temporada o fecha específica.
- Sugerencias de precios predictivas: proyecciones automáticas hasta con un año de anticipación, ajustables desde la interfaz principal.
- Panel de ingresos renovado: análisis comparativo de ingresos por año y por temporada con métricas actualizadas en tiempo real.
Estas actualizaciones consolidan una infraestructura técnica más flexible y automatizada, enfocada en la eficiencia operativa tanto para huéspedes como para anfitriones.