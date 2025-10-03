AL aporta 6% del PIB mundial pero capta apenas 1% de inversión en IA

América Latina representa 6.6% del PIB global, pero su participación en inversión en inteligencia artificial sigue siendo mínima, lo que limita la capacidad de escalar proyectos tecnológicos y productivos

El Índice Latinoamericano de Inteligencia Artificial (ILIA 2025), elaborado por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) y el Centro Nacional de Inteligencia Artificial de Chile (CENIA), reveló que la región concentra el 14% de las visitas globales a soluciones de IA, superando su participación de 11% en el uso de Internet.

El estudio confirma un proceso de adopción acelerado, aunque marcado por fuertes contrastes y limitaciones estructurales.

Los resultados muestran que la implementación de IA en América Latina y el Caribe se concentra en un grupo reducido de países y se orienta principalmente a soluciones de consumo final con bajos requerimientos técnicos.

El ILIA clasifica a los países en tres categorías de madurez: pioneros, adoptantes y exploradores. Chile, Brasil y Uruguay se consolidan como pioneros con más de 60 puntos en el índice, mientras ocho países —entre ellos México, Colombia, Ecuador, Costa Rica y República Dominicana— se ubican como adoptantes con avances en conectividad, talento y estrategias nacionales. Más de un tercio de los países permanece en condición de exploradores, con capacidades limitadas y ecosistemas incipientes.

El informe subraya brechas significativas en talento, inversión y gobernanza. En formación avanzada, la oferta sigue siendo insuficiente y concentrada en pocos países, al tiempo que se amplía la distancia frente al promedio mundial desde 2022 debido a la migración de especialistas en IA.

En inversión, la región representa 6.6% del PIB mundial pero capta solo 1.12% de la inversión global en inteligencia artificial. Esta disparidad restringe la capacidad de escalar proyectos tecnológicos y productivos. Aunque varios países han diseñado estrategias nacionales de IA, la mayoría carece de financiamiento, mecanismos de implementación y sistemas de evaluación de impacto. A esto se suma la ausencia de enfoques ambientales y de equidad de género en las políticas públicas, lo que limita su efectividad.

El ILIA 2025 concluye que la inteligencia artificial tiene potencial para convertirse en un motor de desarrollo en América Latina y el Caribe, siempre que se logre articular la digitalización con las estrategias productivas y se reduzcan las brechas estructurales que hoy frenan su despliegue.