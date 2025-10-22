Alemania prueba autos conducidos a control remoto

Con la entrada en vigor del reglamento sobre conducción remota, los usuarios podrán recibir vehículos controlados a distancia en zonas urbanas

Alemania da un paso más hacia las calles con coches autónomos gracias a la aprobación de la conducción remota, una tecnología que funcionará legalmente a partir del 1 de diciembre.

Este avance permitirá que ciertos vehículos sean manejados a distancia por operadores que controlan los autos mediante sistemas tecnológicos, considerados por expertos como un puente hacia la conducción completamente automatizada.

Ferdinand Dudenhöffer, director del Centro de Investigación para la Automoción de Duisburgo, explica que la conducción remota es principalmente una tecnología de transición, útil para ciertas situaciones específicas dentro de la conducción diaria.

Thomas von der Ohe, director general y cofundador de la empresa alemana Vay, que ya ofrece servicios de conducción remota en Estados Unidos, señala que esta tecnología puede facilitar la implementación de vehículos autónomos. La idea es concentrarse en resolver entre el 80 y 90% de la tarea de conducción, mientras que situaciones más complejas quedan bajo control remoto, sin necesidad de lograr el cien por ciento de autonomía desde el inicio.

Un ejemplo práctico lo da la empresa estadounidense Kodiak Robotics, que combina camiones autónomos con conducción remota para maniobras específicas como carga y descarga, o situaciones que requieren intervención humana. En esos casos, un operador remoto toma el control desde las instalaciones de Vay.

Actualmente, Vay realiza pruebas de conducción remota en Berlín y Hamburgo, donde las autoridades han otorgado permisos excepcionales para testear esta tecnología. Bartek Sztendel, operador que este miércoles manejó un vehículo de Vay en la pista del aeropuerto de Tegel, acumulaba ya más de 2,500 horas de pruebas urbanas, siempre con una persona presente frente al volante por motivos de seguridad.

La compañía alemana planea que a partir de 2026 los usuarios de su aplicación puedan recibir un vehículo conducido de forma remota hasta su ubicación para luego manejarlo por sí mismos.

A pesar de los avances, Von der Ohe reconoce que Europa está detrás de Estados Unidos y China en el desarrollo de tecnologías de conducción remota y autónoma. El ministro de Transportes alemán, Patrick Schnieder, considera que los vehículos autónomos representan el futuro de la movilidad y respalda proyectos como el de la BVG, la empresa de transporte público de Berlín, que lanzará un piloto con cinco autobuses autónomos sin pasajeros para 2027.