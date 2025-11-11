Alemania se vuelve uno de los principales blancos de ciberataques

Alemania ocupa el cuarto lugar mundial entre los países más atacados por grupos vinculados a gobiernos extranjeros

Alemania se ha convertido en el cuarto país con más ciberataques realizados por grupos vinculados a Estados extranjeros, cuyo objetivo es desestabilizar al país mediante sabotaje, espionaje y la difusión de desinformación, advirtió el ministro del Interior, Alexander Dobrindt.

Durante la presentación del informe anual de ciberseguridad, acompañado por la presidenta de la Oficina Federal de Seguridad de la Información (BSI), Claudia Plattner, el funcionario explicó que Alemania solo está por detrás de Estados Unidos, India y Japón en el número de ataques detectados.

Dobrindt destacó que la ciberdelincuencia ya no proviene únicamente de organizaciones criminales tradicionales, sino también de actores estatales que buscan generar inestabilidad política y económica. Añadió que el país europeo se ha convertido en uno de los principales objetivos de estos grupos, superado solo por las tres potencias mencionadas.

El informe advierte que los delincuentes están aprovechando de manera creciente las vulnerabilidades existentes, especialmente en infraestructuras críticas como energía, transporte y comunicaciones. Aunque la resiliencia de estos sistemas ha mejorado, Alemania continúa siendo vulnerable en el espacio digital. El documento señala que el número de fallas descubiertas a diario aumentó 24% en el último año.

Para dimensionar el problema, el ministro informó que entre julio de 2024 y junio de 2025 se detectaron en promedio 280,000 nuevas variantes de software malicioso cada día. En ese mismo periodo, se denunciaron oficialmente 950 ataques con programas maliciosos, aunque se estima que los casos vinculados con chantajes económicos podrían ser hasta diez veces más.

El Gobierno alemán tiene como objetivo fortalecer de manera significativa la resiliencia digital y ampliar la ciberseguridad en la economía, la administración pública y la sociedad. Dobrindt adelantó que se trabaja en un proyecto llamado Cyberdom o Cibercúpula, una infraestructura nacional para la defensa cibernética.

El Cyberdom incluirá diversos componentes, entre ellos un sistema de sensores distribuidos en todo el país para detectar ataques en tiempo real y activar medidas de respuesta inmediata. Además, el Ejecutivo establecerá un marco legal que le permita interferir o neutralizar infraestructuras digitales utilizadas por agresores, incluso fuera del territorio alemán, con el fin de prevenir amenazas.

Esta semana, el Parlamento debatirá la Directiva NIS II en segunda y tercera lectura. La normativa incrementará las obligaciones de reporte y pondrá bajo supervisión a unas 30,000 empresas alemanas.

Alemania también trabajará de forma estrecha con sus socios internacionales, y según adelantó el ministro, el país firmará este año un acuerdo de cooperación con Israel para aprovechar su experiencia en ciberdefensa.