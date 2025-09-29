Alibaba Cloud abre centro de datos en México

Alibaba Cloud anunció la apertura de centros de datos en México, Brasil, Francia y Países Bajos, como parte de una estrategia que busca ampliar su infraestructura y responder a la creciente demanda global de IA y Cloud

Alibaba Cloud, la división tecnológica y de inteligencia digital del Grupo Alibaba, presentó sus planes estratégicos para lanzar sus primeros centros de datos en Brasil, Francia y Países Bajos. Estos se complementarán con instalaciones en México, Japón, Corea del Sur, Malasia y Dubái durante el próximo año.

La estrategia también contempla nuevos centros de servicio regionales en Indonesia y Alemania con atención multilingüe 24/7. Actualmente, Alibaba Cloud opera 91 zonas de disponibilidad en 29 regiones a nivel global.

El plan busca fortalecer la infraestructura global para cubrir la demanda creciente de soluciones de IA y nube, situando a la compañía en la vanguardia de la innovación digital. La expansión permitirá a clientes y socios diseñar, implementar y escalar aplicaciones y agentes de IA de nueva generación.

En paralelo, Alibaba Cloud presentó AI Catalyst, un programa diseñado para acelerar el crecimiento de empresas de inteligencia artificial. Las compañías seleccionadas accederán a herramientas de desarrollo, asesoría de expertos y recursos de comercialización, incluyendo hasta 2000 millones de tokens gratuitos en Model Studio, su plataforma de IA generativa, y hasta 120 mil dólares en créditos de nube.

La empresa también anunció la integración de la suite de software de IA física de NVIDIA en su plataforma PAI, lo que permitirá a los desarrolladores utilizar un entorno nativo en la nube para acelerar avances en robótica humanoide e inteligencia artificial física.