Alibaba salva a Tsinghua de deuda de 8,000 mdd

El gobierno central de China se inclina por el consorcio liderado por Alibaba para hacerse cargo de Tsinghua Unigrup, un acuerdo que podría alcanzar 7.8 mil millones de dólares para ayudar a mantener a flote al endeudado líder de chips del país asiático.

El gobierno central de China se está inclinando hacia la oferta liderada por Alibaba, dado el peso financiero del gigante del comercio electrónico y las posibles sinergias con su propio negocio de nube y semiconductores, dijeron personas cercanas al asunto.

El consorcio, que incluye fondos respaldados por el gobierno de Zhejiang, está superando a varios competidores de Unigroup con sede en Beijing, dijeron personas que pidieron su anonimato.

Un acuerdo exitoso podría ayudar a evitar una de las mayores fallas corporativas potenciales de China, al tiempo que asegura a Alibaba un valioso conocimiento de chips y un suministro de semiconductores para alimentar la plataforma de computación en la nube más grande del país.

Si bien se espera que la transacción, se complete en diciembre, las negociaciones están en curso y los detalles sobre elcronograma, el tamaño del acuerdo y un comprador final aún podrían cambiar, dijeron.

El imperio del multimillonario Jack Ma es conocido principalmente por su liderazgo en el comercio electrónico, pero la empresa, con sede en Hangzhou, que cofundó en los últimos años, ha logrado enormes avances en la informática y el mes pasado presentó uno de los chips más avanzados del país.

Un acuerdo podría ayudar a Alibaba a ganar puntos con Pekín, que castigó al gigante del comercio electrónico por comportamiento monopolístico, pero también quiere reducir su dependencia de Estados Unidos para los chips que alimentan todo, desde teléfonos hasta automóviles.

Es probable que cualquier acuerdo incluya condiciones para reestructurar los aproximadamente 100,000 millones de yuanes de deuda interna y externa de Unigrup, dijo una persona familiarizada con las discusiones.

Los representantes de Alibaba no hicieron comentarios, mientras que un portavoz de Unigroup no respondió de inmediato a solicitudes de comentarios. Los representantes de Zhejiang, la provincia que incluye la sede de Alibaba, no respondían a una consulta.

Además del consorcio liderado por Aibaba, varias empresas respaldadas por el Estado, incluido el fondo de inversión en semiconductores JAC Capital, Wuxi Industry Development Group y Beijing Electronics Holding, también sopesaron las las ofertas, dijeron las personas.

Unigroup, con sede en Beijing, está afiliada a la prestigiosa Universidad y el alma mater de Xi, que sigue siendo un eje en la carrera por la supremacía tecnológica con Estados Unidos.

La confianza de que los activos en dificultades de Unigroup no se quedarán en el limbo creció después de un plan de compensación de la deuda en mayo para su par, Pekin University Founder Group.

Según el plan, Founder, que está vinculado a otra de las instituciones académicas de élite de China, recibirá miles de millones de dólares de inversionistas estratégicos, incluido un promotor inmobiliario de propiedad estatal.