Alphabet alcanza los 3 billones de dólares en valor de mercado

El renovado optimismo por la inteligencia artificial y un fallo regulatorio favorable impulsaron a la matriz de Google a superar por primera vez la marca de 3 billones de dólares, colocándola junto a Apple y Microsoft en este exclusivo grupo

Alphabet alcanzó por primera vez una capitalización bursátil de 3 billones de dólares este lunes, impulsada por el renovado optimismo en torno a la inteligencia artificial y un fallo antimonopolio favorable.

Las acciones Clase A de la matriz de Google subían 3.6% hasta 249.1 dólares, mientras que las Clase C avanzaban 3.4% hasta 249.5 dólares, ambas en máximos históricos.

Con este desempeño, los títulos de Alphabet acumulan un repunte de más de 32% en lo que va del año, colocándose como los de mejor rendimiento entre las denominadas Magníficas 7 y superando el avance de 12.5% del índice S&P 500.

Alphabet se une así a otros gigantes tecnológicos como Apple y Microsoft en alcanzar una valuación de 3 billones de dólares, mientras que el fabricante de chips de inteligencia artificial Nvidia, la empresa más valiosa del mundo, presume un valor de 4.25 billones.

El impulso más reciente provino de la decisión de un tribunal en Estados Unidos que permitió a la compañía mantener el control de su navegador Chrome y del sistema operativo Android, un momento clave para una empresa cuya hegemonía en búsquedas y ecosistemas móviles ha sido cuestionada por años.

Aunque el fallo obliga a compartir datos que fortalecen a rivales en el negocio de publicidad digital, el hecho de no tener que desprenderse de Chrome o Android eliminó una gran preocupación para los inversionistas, que consideran estas plataformas como piezas fundamentales en el modelo de negocio de Google.

El sentimiento del mercado también mejoró luego de que la división de servicios en la nube reportara un incremento de casi 32% en sus ingresos del segundo trimestre, superando las expectativas gracias a las inversiones en chips propios y al modelo de inteligencia artificial Gemini.

Los analistas señalan que la compañía sigue siendo muy dependiente de las búsquedas, pero destacan que con YouTube, Waymo y otros proyectos, los inversionistas empiezan a percibir que Alphabet ya no es solo un negocio de búsqueda, sino una empresa que avanza hacia múltiples frentes.

Actualmente, Alphabet cotiza en alrededor de 23 veces sus utilidades proyectadas, el múltiplo más bajo entre las Magníficas 7, frente a un promedio de 22 veces en los últimos cinco años, según datos de LSEG.