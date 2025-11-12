AlphaProof revoluciona el razonamiento matemático y apunta a colaborar con investigadores humanos

AlphaProof es un sistema de inteligencia artificial capaz de demostrar teorías matemáticas complejas y cuyo rendimiento alcanzaría el nivel de medalla de plata en la Olimpiada Internacional de Matemáticas (IMO) del año pasado.

La herramienta, creada por Google DeepMind y presentada en 2024, ahora tiene sus detalles publicados en la revista Nature. Hasta ahora, los sistemas de IA han ayudado a los matemáticos a descubrir nuevos conocimientos, algoritmos y soluciones a problemas abiertos, pero siguen encontrando dificultades para resolver problemas generales por las limitaciones de razonamiento y los datos de entrenamiento.

AlphaProof utiliza aprendizaje por refuerzo y fue entrenado para generar demostraciones verificables mediante un asistente llamado Lean, que incluye una extensa biblioteca de teoremas y pruebas. El sistema combina un modelo de lenguaje preentrenado con el algoritmo de aprendizaje por refuerzo AlphaZero, que aprendió por sí mismo a jugar ajedrez y Go.

Esto permite tratar las demostraciones matemáticas como un juego, utilizando herramientas especializadas llamadas asistentes de demostración, que permiten a los matemáticos escribir pruebas que la computadora puede comprobar automáticamente, según Talia Ringer de la Universidad de Illinois, quien analiza el estudio pero no participó en la investigación.

AlphaProof ha superado a los sistemas de IA más avanzados en problemas históricos de competiciones matemáticas. Combinado con AlphaGeometry2, un sistema de resolución de geometría, logró resolver cuatro de los seis problemas planteados en la IMO del año pasado, obteniendo un desempeño equivalente a medalla de plata, la primera vez que un sistema de IA alcanza un nivel competitivo de este tipo.

Aunque su rendimiento es notable en el razonamiento matemático de competición, los autores destacan limitaciones para otros problemas difíciles y señalan que mejorar estas áreas permitirá que AlphaProof se convierta en un colaborador valioso para investigadores humanos en matemáticas y otras disciplinas científicas.