Amazon añade reconocimiento facial a cámaras Ring

Las nuevas funciones en las cámaras Ring permiten identificar visitas frecuentes, enviar notificaciones personalizadas y hasta ayudar a localizar mascotas perdidas

Amazon anunció nuevas funciones de inteligencia artificial y reconocimiento facial en sus cámaras Ring, diseñadas para colocarse en las puertas de las casas. Estas actualizaciones permitirán recordar visitas frecuentes, conversar con quien toque el timbre e incluso ayudar a localizar mascotas.

Con el nuevo sistema de reconocimiento facial, las cámaras podrán identificar a familiares y amigos y enviar notificaciones al usuario al detectar a una persona conocida.

El creador de Ring, Jamie Siminoff, explicó que Alexa ahora podrá gestionar de manera más inteligente las interacciones con miembros de la familia gracias a sesiones de aprendizaje que recopilan información para optimizar el uso de los dispositivos sin comprometer la seguridad. Estas funciones estarán disponibles a partir del 1 de diciembre.

La herramienta Alexa+ Greetings, que combina reconocimiento de rostros con saludos personalizados, funcionará en dispositivos de resolución 2K y 4K, los modelos más recientes de la compañía. Google ya ofrecía desde hace años una función similar en sus cámaras Nest, pero es la primera vez que Ring incorpora esta capacidad.

Siminoff también presentó la aplicación Search Party, enfocada en la búsqueda de mascotas. Mediante inteligencia artificial, las cámaras exteriores de Ring podrán detectar coincidencias con perros reportados como perdidos y notificar a los usuarios si han visto a la mascota. La aplicación mostrará la fotografía del animal y cada usuario podrá ignorar la alerta o compartir la información con su comunidad.

La función estará disponible inicialmente para perros a partir de noviembre y más adelante se extenderá a gatos y otras mascotas.