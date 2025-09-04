Inicio Apps y Gadgets. Amazon lanza en México el nuevo Blink Video Doorbell con seguridad inteligente

Blink Video Doorbell incorpora una cámara de alta resolución que muestra toda la puerta, alertas inteligentes de personas y vehículos, duración de pilas de hasta dos años y fácil instalación sin cables

Por
Mundo Contact
-

Amazon anunció la llegada a México de su nuevo Blink Video Doorbell, diseñado para ofrecer seguridad inteligente y conectividad avanzada en el hogar.

La nueva generación de estos dispositivos, que incluye también Blink Outdoor 4 y el Blink Sync Module Core, integra tecnologías de detección y monitoreo que permiten a los usuarios vigilar su hogar de manera eficiente y confiable.

El Video Doorbell de Blink cuenta con instalación inalámbrica, eliminando la necesidad de cableado adicional, y funciona con tres pilas AA de litio con duración de hasta dos años.

Su cámara captura imágenes completas de pies a cabeza, ofreciendo visualización de alta resolución y cobertura integral de la puerta principal.

El sistema incluye detección inteligente de personas y vehículos, que envía alertas en tiempo real a los dispositivos vinculados, con funcionalidad adicional disponible mediante una suscripción Blink.

El dispositivo está disponible en colores negro y blanco, con un precio de lanzamiento de $1,499 pesos, mientras que la versión que incluye el Blink Sync Module Core tiene un costo de $1,699 pesos.

Los productos estarán disponibles a partir del 3 de septiembre en la tienda oficial de Amazon México.

