Amazon pagará 20 mdd al año a The New York Times para entrenar su IA

Amazon pagará al menos 20 millones de dólares anuales a The New York Times por el uso de sus artículos para entrenar sistemas de inteligencia artificial

Amazon acordó pagar al menos 20 millones de dólares anuales a The New York Times (NYT) por acceder a sus artículos y contenido periodístico con el fin de entrenar los sistemas de inteligencia artificial (IA) de la compañía tecnológica, informó The Wall Street Journal.

Como parte del acuerdo, anunciado originalmente a finales de mayo, The New York Times permitirá a la empresa de Jeff Bezos utilizar el contenido del diario, de su publicación de cocina NYT Cooking y del medio deportivo asociado The Athletic para alimentar sus herramientas de IA.

Este convenio permitirá que los servicios y plataformas de Amazon, incluida la asistente virtual Alexa, muestren resúmenes en tiempo real y extractos de artículos del Times, además de utilizar este contenido para entrenar otros modelos desarrollados por la compañía de Bezos, quien también es propietario de The Washington Post, competidor directo de NYT.

Se trata del primer acuerdo de licencia de The New York Times centrado en tecnología de IA generativa. De acuerdo con el diario, la colaboración busca llevar su contenido editorial a distintas experiencias de los usuarios de Amazon.

La directora ejecutiva de NYT, Meredith Kopit Levien, señaló en mayo que el convenio está alineado con el principio de que el periodismo de calidad debe ser compensado.

Para el Times, los 20 millones de dólares representan aproximadamente el uno por ciento del presupuesto operativo de 2024, mientras que Amazon mantiene actualmente una capitalización bursátil cercana a 2.18 billones de dólares, solo por debajo de Nvidia, Microsoft y Apple.

Este acuerdo marca un cambio de estrategia del periódico neoyorquino respecto al uso de inteligencia artificial. En 2023, el Times presentó una demanda contra OpenAI y Microsoft por infracción de derechos de autor, acusando a ambas empresas de usar millones de artículos publicados por el diario para entrenar sus chatbots sin compensación económica.

Otros medios de comunicación en Estados Unidos, como la revista Time y News Corp, matriz de The Wall Street Journal, así como internacionales como Le Monde en Francia y Prisa Media en España, también han cerrado acuerdos de contenido con OpenAI para los próximos años.