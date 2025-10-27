Amazon planea automatizar almacenes y evitar hasta 600,000 contrataciones

Amazon proyecta reducir la necesidad de personal mediante robots que podrían cubrir hasta el 75% de las operaciones, aunque asegura que la automatización servirá para apoyar a los empleados

Amazon planea automatizar sus almacenes con robots que podrían evitar hasta 600,000 contrataciones en Estados Unidos en los próximos años, aunque la empresa aclaró que estas tecnologías están diseñadas para apoyar a los empleados en sus tareas.

Según un reportaje de The New York Times basado en entrevistas y documentos internos filtrados, Amazon, el segundo mayor empleador del sector privado en el país, prevé que la automatización evite contratar a 160,000 personas hasta 2027, lo que representaría un ahorro de 30 centavos por artículo enviado.

Los documentos señalan que algunos ejecutivos informaron en 2024 a la junta directiva que la automatización podría continuar evitando contrataciones incluso con el objetivo de duplicar las ventas para 2033, lo que equivaldría a que Amazon no necesitaría contratar a más de 600,000 personas en total.

Amazon busca crear almacenes con mínima presencia humana para entregas ultrarrápidas, con la meta de automatizar hasta el 75% de las operaciones, según los mismos documentos.

Tras la publicación del reportaje, la empresa aclaró que los documentos filtrados reflejan la perspectiva de un solo equipo y no la estrategia general de contratación de todas sus líneas de negocio. Además, reiteró que planea contratar a 250,000 personas para la próxima temporada navideña.

Amazon también presentó Blue Jay y Project Eluna, tecnologías de robótica e inteligencia artificial que ya está probando para ayudar a los empleados en tareas repetitivas, mejorar la seguridad e impulsar la productividad mientras se aceleran las entregas.

Tye Brady, jefe tecnológico de Amazon Robotics, señaló que el foco real no está en los robots, sino en las personas y en el futuro del trabajo que la compañía está construyendo. El directivo calificó las cifras del NYT como especulación y destacó que la intención es potenciar el trabajo de los empleados con herramientas que aumenten la seguridad y la eficiencia.

Según Morgan Stanley, la sustitución de empleados de almacén por robots podría reducir los gastos de Amazon en unos 4,000 millones de dólares al año.

En junio, el CEO Andy Jassy advirtió que la adopción de IA generativa reducirá la necesidad de trabajadores para ciertas tareas, lo que afectará la fuerza laboral corporativa en los próximos años.