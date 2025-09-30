Amazon presenta el nuevo Kindle Scribe a color

Amazon lanzó nuevas versiones del Kindle Scribe con pantallas más grandes, ligereza mejorada y por primera vez escritura a color

Amazon presentó nuevas versiones del Kindle Scribe, ahora más grandes y ligeras que los modelos anteriores, además del Kindle Scribe Colorsoft con pantalla E Ink a color.

El vicepresidente de la compañía, Panos Panay, destacó que el producto está diseñado para permitir escribir de manera cómoda, con la sensación de estar usando papel.

Los nuevos Kindle Scribe permiten escribir y pasar páginas un 40% más rápido. Cuentan con pantallas E Ink de 11 pulgadas sin reflejos, frente a las 10.2 pulgadas de la versión anterior, pesan 400 gramos en comparación con los 433 gramos del modelo del año pasado y tienen un grosor de 5.4 mm.

El Kindle Scribe Colorsoft mantiene el diseño innovador del modelo estándar, pero agrega una experiencia de escritura en color fluida. Panay explicó que Amazon trabajó durante años para lograr una reproducción de color y escritura a color de alta calidad, usando tecnología de última generación que reproduce los colores del mundo real sin distorsiones ni tonos oscuros, logrando una sensación natural, como si se tratara de un lápiz de verdad.

La inteligencia artificial tampoco se quedó fuera. Amazon anunció que a finales de año integrará nuevas funciones en iOS, incluyendo resúmenes de libros sin spoilers y la opción de consultar directamente al libro sobre fragmentos de texto resaltados.

El Kindle Scribe estándar tendrá un precio de salida de 499.99 dólares, 100 dólares más que el año pasado, mientras que un modelo sin luz frontal costará 429.99 dólares. El Kindle Scribe Colorsoft estará disponible por 629.99 dólares.