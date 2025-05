Amazon usará contenido del NYT en su IA

The New York Times y Amazon cierran acuerdo para uso de contenido en inteligencia artificial

The New York Times llegó a un acuerdo con Amazon para licenciar el uso de su contenido editorial en plataformas de inteligencia artificial del gigante tecnológico.

Es la primera vez que el diario establece un convenio centrado en inteligencia artificial generativa. Según informó el propio medio, esta colaboración permitirá que su contenido esté disponible en distintas experiencias digitales de los usuarios de Amazon.

Aunque no se dieron a conocer los detalles financieros, el trato incluye no solo artículos informativos, sino también contenido del sitio de recetas y cocina del diario, así como material de The Athletic, su división deportiva.

Se espera que parte del contenido sea integrado en servicios como el software Alexa de los dispositivos inteligentes de Amazon. Además, la información del periódico servirá para entrenar modelos propios de inteligencia artificial desarrollados por la empresa tecnológica.

Desde el diario aseguraron que el convenio está alineado con su visión de que el periodismo de calidad debe ser remunerado.

Este acuerdo representa un cambio en la postura del medio frente al uso de inteligencia artificial. En 2023, The New York Times presentó una demanda contra OpenAI y su socio Microsoft por utilizar millones de artículos para entrenar modelos de lenguaje sin ofrecer ningún tipo de pago.

Otros medios también han llegado a acuerdos similares, como Time, News Corp (matriz de The Wall Street Journal), Le Monde (Francia) y Prisa Media (España).