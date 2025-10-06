AMD impulsará infraestructura de OpenAI con chips de alto rendimiento

AMD anunció un acuerdo con OpenAI para suministrar sus procesadores gráficos de última generación y proveer 6 gigavatios de potencia de cómputo

AMD suministrará sus chips a OpenAI, la empresa detrás del popular ChatGPT, como parte de una colaboración más amplia en el campo de la inteligencia artificial, anunciaron ambas compañías en un comunicado conjunto.

A las 8:20 hora local de Nueva York, pocos minutos después de conocerse el acuerdo y a cerca de una hora del inicio oficial de la jornada en Wall Street, las acciones de AMD subían casi 35%.

Sam Altman, director ejecutivo de OpenAI, destacó que esta alianza representa un paso importante en el desarrollo de la capacidad de procesamiento necesaria para aprovechar al máximo el potencial de la inteligencia artificial.

El fabricante estadounidense de semiconductores suministrará a OpenAI la más reciente versión de sus chips gráficos de alto rendimiento, cuyo lanzamiento está previsto para el próximo año, además de proveerle 6 gigavatios de potencia de procesamiento para la infraestructura de inteligencia artificial de próxima generación.

Según el comunicado, AMD también otorgó a OpenAI una garantía que podría permitirle, si se cumplen ciertos requisitos contractuales relacionados con la implementación de una cantidad específica de gigavatios, adquirir hasta 160 millones de acciones ordinarias de AMD, equivalentes a aproximadamente el 10% de la compañía.

El primer tramo se activará con el despliegue inicial completo de gigavatios, y se liberarán tramos adicionales conforme OpenAI alcance los 6 gigavatios y cumpla con los hitos técnicos y comerciales necesarios para el lanzamiento a gran escala.

El acuerdo representa un impulso importante para AMD, que en el último año se ha visto superada por su competidor Nvidia, cuyas acciones han alcanzado niveles récord, consolidándola como la empresa más valiosa del mundo ante la alta demanda de chips de procesamiento gráfico.

Esta alianza con AMD podría ayudar a reducir la presión sobre las cadenas de suministro en toda la industria y disminuir la dependencia de OpenAI respecto a un solo proveedor.

Hace casi dos semanas, OpenAI anunció un acuerdo histórico de capital y suministro por 100 mil millones de dólares con Nvidia, reforzando el papel del gigante de los chips en el desarrollo de la próxima generación de modelos de la empresa.

Las acciones de Nvidia caían alrededor de 1.20% antes de la apertura de Wall Street este lunes.