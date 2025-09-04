América Latina crece 63% en adopción de criptomonedas

Brasil, Venezuela y Argentina se ubican en el top 20 en adopción global de criptomonedas, mientras México ocupa el lugar 23

América Latina registró un crecimiento interanual del 63% en la adopción de criptomonedas, consolidándose como la segunda región de más rápido desarrollo a nivel global, solo detrás de Asia-Pacífico, que creció 69%.

Brasil, Venezuela y Argentina se ubicaron entre los 20 primeros países del Índice Global de Adopción de Criptomonedas 2025 de Chainalysis, mientras que México quedó en la posición 23. La región experimentó un aumento respecto al 53% del año anterior, reflejando una adopción creciente tanto en el sector minorista como en el institucional.

El informe señala que las stablecoins siguen dominadas por USDT (Tether) y USDC. Entre junio de 2024 y junio de 2025, USDT procesó más de 1 billón de dólares mensuales, alcanzando un máximo de 1.14 billones en enero de 2025. USDC tuvo flujos mensuales entre 1.24 billones y 3.29 billones, con actividad particularmente alta en octubre de 2024. Estas cifras destacan la centralidad de Tether y USDC en la infraestructura del mercado cripto, especialmente para pagos transfronterizos y operaciones institucionales.

Norteamérica continúa liderando en términos absolutos, con más de 2.2 billones recibidos en el último año y un crecimiento del 49%, impulsado por ETF de bitcoin al contado y mayor claridad regulatoria. Mientras tanto, stablecoins más pequeñas como EURC, PYUSD y DAI mostraron un rápido incremento, asociado con la expansión de la actividad institucional.

Bitcoin sigue siendo la categoría dominante en flujos de entrada de dinero fíat, con más de 4.6 billones, más del doble que los tokens de Capa 1 (excluyendo BTC y ETH), que registraron aproximadamente $3.8 billones. Las stablecoins ocuparon el tercer lugar con 1.3 billones de dólares.

El Top 20 del Índice Global de Adopción de Criptomonedas 2025 está encabezado por India, Estados Unidos y Pakistán, seguido de Vietnam, Brasil, Nigeria, Indonesia, Ucrania, Filipinas, Rusia, Reino Unido, Etiopía, Bangladesh, Turquía, Corea del Sur, Yemen, Tailandia, Venezuela, Japón y Argentina.