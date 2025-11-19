Anthropic eleva su valoración tras inversiones de Microsoft y Nvidia

Anthropic alcanzó una valoración de 350,000 millones de dólares después de asegurar nuevas inversiones de Microsoft y Nvidia, fortaleciendo su posición en el sector de inteligencia artificial

Anthropic anunció nuevos acuerdos de inversión con Microsoft y Nvidia. Estas operaciones elevan su valoración de 183,000 millones de dólares registrada en septiembre a 350,000 millones, de acuerdo con información de CNBC.

Microsoft informó que estableció una nueva alianza con Anthropic, en la que invertirá 5,000 millones de dólares como parte de una estrategia para diversificar su presencia en el desarrollo de IA y disminuir su dependencia de OpenAI.

Anthropic, competidora de OpenAI en el sector de la inteligencia artificial, se comprometió a adquirir 30,000 millones de dólares en capacidad de cómputo de Azure, la plataforma de servicios en la nube de Microsoft, además de contratar capacidad adicional que podría alcanzar un gigavatio.

Nvidia, por su parte, anunció una inversión de 10,000 millones de dólares en la startup, que también acordó comprar hasta un gigavatio de capacidad de computación en los sistemas Grace Blackwell y Vera Rubin desarrollados por la compañía.

Esta será la primera colaboración directa entre Anthropic y Nvidia, enfocada en diseño e ingeniería para mejorar la eficiencia y reducir los costos operativos de los modelos desarrollados por Anthropic.

La alianza entre las tres empresas busca que Anthropic expanda su modelo de IA Claude dentro de Microsoft Azure, con infraestructura optimizada por Nvidia. Esto permitirá ampliar el acceso a Claude y ofrecer a los clientes empresariales de Azure una gama más amplia de modelos y nuevas capacidades tecnológicas.