Anthropic obtiene acceso a un millón de chips de Google para impulsar su IA

Anthropic acordó con Google el uso de un millón de chips TPU valuados en miles de millones de dólares, con los que busca ampliar su capacidad operativa y fortalecer el desarrollo de su asistente Claude

Anthropic anunció un acuerdo con Google para acceder a un millón de chips diseñados para acelerar tareas de inteligencia artificial y aprendizaje automático.

De acuerdo con la empresa de inteligencia artificial, el convenio con Google, valuado en decenas de miles de millones de dólares, permitirá utilizar los chips TPU de la tecnológica estadounidense. Se prevé que esta alianza le proporcione a Anthropic más de un gigavatio de capacidad operativa para 2026.

El director financiero de Anthropic, Krishna Rao, señaló que esta ampliación de capacidad permitirá atender la creciente demanda de su asistente Claude y mantener sus modelos a la vanguardia de la industria.

La empresa destacó que su estrategia de cómputo se basa en el uso de tres tipos de chips: los TPU de Google, los Trainium de Amazon y las GPU de Nvidia. También reafirmó su alianza con Amazon, a quien considera su principal socio en entrenamiento y proveedor de servicios en la nube, y confirmó su colaboración en el Proyecto Rainier, que utilizará para entrenar futuras versiones de Claude.

Anthropic se ha consolidado como uno de los principales actores en el desarrollo de inteligencia artificial. Su asistente Claude brinda servicio a más de 300 mil empresas.

En agosto pasado, la compañía anunció que ofrecería temporalmente el acceso a Claude por un dólar a las tres ramas del gobierno de Estados Unidos, uniéndose a otras firmas del sector como OpenAI.