Anthropic ofrecerá Claude al Gobierno de EU por un dólar

Anthropic pondrá a disposición de las agencias federales su modelo de inteligencia artificial Claude a un costo simbólico, con el objetivo de impulsar su adopción en tareas no clasificadas

Anthropic ofrecerá temporalmente su asistente de inteligencia artificial Claude a las tres ramas del Gobierno de Estados Unidos por un dólar, sumándose así a otras compañías del sector como OpenAI.

En un comunicado, la firma informó que se alió con la Administración de Servicios Generales (GSA, por sus siglas en inglés) para poner a disposición de las agencias de los poderes legislativo, judicial y ejecutivo las versiones Claude for Government y Claude Enterprise.

La compañía señaló que, a medida que la adopción de la inteligencia artificial impulsa la transformación en distintas industrias, busca garantizar que los empleados federales puedan aprovechar estas capacidades para brindar un mejor servicio a la población.

De acuerdo con Anthropic, al eliminar las barreras de costo el Gobierno podrá acceder a la misma tecnología avanzada utilizada en el sector privado.

Ambos modelos permitirán a los trabajadores federales emplear la herramienta para labores sensibles pero no clasificadas, además de contar con soporte técnico para agilizar su implementación en los flujos de trabajo.

La semana pasada, OpenAI anunció que también ofrecerá su servicio corporativo ChatGPT Enterprise a agencias federales de Estados Unidos por un dólar durante el próximo año, con el objetivo de mejorar su funcionamiento.

En la misma línea, Amazon informó que otorgará descuentos por mil millones de dólares en su servicio de nube Amazon Web Services (AWS) a agencias del Gobierno estadounidense, como parte de otro acuerdo con la GSA.

En junio pasado, el Departamento de Defensa de Estados Unidos anunció contratos por hasta 200 millones de dólares con Anthropic, Google, OpenAI y xAI para el desarrollo de inteligencia artificial.