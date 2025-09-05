Anthropic pagará 1,500 mdd por uso ilegal de libros

Anthropic alcanzó un acuerdo para pagar 1,500 millones de dólares a un grupo de escritores y editoriales, después de que un juez determinara que había descargado y almacenado de manera ilegal alrededor de siete millones de libros protegidos por derechos de autor.

El pago será el más alto en la historia de casos de este tipo en Estados Unidos, ya que la compañía creadora del chatbot Claude compensará con 3,000 dólares por obra a 500,000 autores. Sin embargo, la empresa no reconoció responsabilidad alguna en el proceso.

Actualmente existen más de 40 demandas en Estados Unidos contra compañías de inteligencia artificial y titulares de derechos de autor. Empresas como Anthropic, OpenAI, Meta, Amazon, Google y Microsoft requieren grandes volúmenes de datos digitales, algunos protegidos por la ley, para entrenar sus modelos.

El acuerdo alcanzado hoy podría marcar un precedente para que más tecnológicas opten por pagar a los titulares de derechos mediante licencias, resoluciones judiciales o acuerdos extrajudiciales.

El caso surgió tras un fallo emitido en junio por el juez William Alsup, del Tribunal de Distrito del Norte de California, quien señaló que la empresa de inteligencia artificial obtuvo millones de libros de sitios de piratería digital como Pirate Library Mirror, cuando pudo haber adquirido copias legales.

Como parte del acuerdo, Anthropic se comprometió a eliminar las obras descargadas de manera ilícita. Además, aseguró que mantendrá su compromiso con el desarrollo de sistemas de inteligencia artificial seguros que fortalezcan las capacidades humanas, impulsen la investigación científica y contribuyan a resolver problemas complejos.

La resolución se da en un contexto donde compañías de inteligencia artificial han comenzado a firmar licencias con medios de comunicación, editoriales y discográficas para utilizar sus contenidos. OpenAI, por ejemplo, ya ha establecido acuerdos con grupos como Condé Nast y The Washington Post.