Anthropic triplicará su plantilla internacional y quintuplicará su equipo de IA

Anthropic busca expandir su presencia global, con nuevas oficinas en Europa y Asia, y consolidar su competencia frente a OpenAI, Microsoft y Google

Anthropic anunció que en 2025 triplicará su plantilla internacional y quintuplicará su equipo de inteligencia artificial aplicada, como parte de su estrategia para expandirse globalmente y competir con OpenAI, Microsoft y Google.

Según la empresa tecnológica, su sistema de IA, Claude, ha alcanzado un punto de inflexión: casi el 80% de su uso proviene de fuera de Estados Unidos, con una adopción per cápita especialmente alta en países como Corea del Sur, Australia y Singapur.

Anthropic, valorada en 183,000 millones de dólares, cuenta actualmente con más de 300,000 clientes a nivel mundial, frente a menos de mil hace apenas dos años.

Como parte de su expansión, la compañía creará más de 100 nuevos puestos de trabajo en sus oficinas de Dublín, Londres y Zúrich, además de abrir nuevas oficinas en Europa. También anunció su primera oficina en Asia, ubicada en Tokio, y planea establecer más sedes en el continente durante 2026.

El director comercial, Paul Smith, destacó que hasta hace poco la empresa no tenía una presencia relevante en Europa, Japón ni otros mercados internacionales, y que actualmente ya cuenta con un negocio importante en esas regiones.