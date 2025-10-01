AOL pone fin a su conexión dial-up tras más de 30 años

AOL interrumpió su histórico servicio de discado, conocido por su característico sonido de conexión. Aún en 2023 unas 300,000 personas en Estados Unidos lo utilizaban

AOL (America Online), la empresa pionera de internet en los años noventa que popularizó la conexión por acceso telefónico, suspendió oficialmente este servicio.

La compañía informó en su página web que realiza evaluaciones periódicas de sus productos y servicios, y en ese proceso tomó la decisión de descontinuar el acceso a internet por discado, el cual ya no formará parte de sus planes.

El 30 de septiembre se interrumpió el servicio junto con el software relacionado, entre ellos AOL Dialer, el programa que facilitaba la conexión a través de la línea telefónica, y AOL Shield, un navegador diseñado para sistemas operativos antiguos y conexiones lentas.

El servicio de internet por discado de AOL se distinguía por su característico sonido de conexión, una secuencia de pitidos y zumbidos electrónicos que marcaba el inicio de la navegación en línea.

Este servicio fue clave para que millones de personas pudieran conectarse por primera vez a internet desde sus hogares, y su particular sonido se convirtió en un recuerdo nostálgico para quienes dieron sus primeros pasos en la virtualidad en los años noventa.

De acuerdo con la BBC, un informe del gobierno estimaba que en 2023 alrededor de 300 mil personas en Estados Unidos todavía utilizaban acceso telefónico, mientras que 300 millones ya navegaban mediante banda ancha.