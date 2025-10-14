Apple lanza el iPhone Air en China con soporte exclusivo para eSIM

El nuevo iPhone Air, que llegará al mercado chino el 22 de octubre, será el primero de Apple en el país sin ranura para tarjeta física y marcará el inicio de los servicios eSIM de las principales operadoras

Tim Cook, director ejecutivo de Apple, anunció que el nuevo iPhone Air saldrá a la venta en China continental el próximo 22 de octubre, coincidiendo con la entrada en vigor de los servicios de tarjetas eSIM ofrecidos por las tres principales operadoras del país, informó el portal económico Yicai.

El dispositivo, con un precio inicial de 7,999 yuanes (alrededor de 1,120 dólares), será el primer modelo de la marca en China que funciona únicamente con eSIM, una tecnología que reemplaza las tarjetas físicas por módulos digitales integrados en el teléfono.

Su lanzamiento ocurre luego de que China Mobile, China Unicom y China Telecom, las principales operadoras del país, obtuvieran la aprobación del Ministerio de Industria y Tecnología de la Información para ofrecer registros nacionales de usuarios eSIM.

El anuncio se realizó durante una transmisión en vivo en Douyin, donde Cook reapareció por primera vez desde la inauguración de la tienda insignia de Apple en Douyin Mall en agosto pasado.

El ejecutivo también participó en un evento de la empresa de juguetes Pop Mart en Shanghái, donde recibió una figura conmemorativa del personaje Labubu y destacó la conexión de Apple con la creatividad y el diseño local.

El iPhone Air, presentado en septiembre junto con la serie iPhone 17, es el modelo más delgado desarrollado por la compañía hasta ahora. Cuenta con una pantalla de 6.5 pulgadas, un marco de titanio pulido y una cámara trasera de 48 megapíxeles.

Su diseño ultrafino, sin ranura para tarjeta SIM física, había retrasado su llegada al mercado chino a la espera de la autorización oficial para operar con eSIM, aprobada finalmente este mes.

Apple señaló que el nuevo modelo incorpora una cámara frontal de 18 megapíxeles con sensor cuadrado, capaz de cambiar automáticamente entre orientación vertical y horizontal, además de ofrecer funciones de video dual que permiten grabar con ambas cámaras al mismo tiempo.

China, el tercer mercado más importante para Apple a nivel mundial, sigue siendo una pieza clave en su cadena de suministro.

A pesar de la creciente competencia de fabricantes locales como Huawei y Xiaomi, Cook ha reafirmado el compromiso de la compañía con la inversión y el desarrollo tecnológico en el país.

El lanzamiento del iPhone Air llega en un momento de dinamismo en el mercado móvil chino y en medio de un contexto de tensiones comerciales entre Pekín y Washington.