Apple presenta el Apple Watch Ultra 3

Apple anunció el lanzamiento del Apple Watch Ultra 3, su reloj más avanzado hasta la fecha, diseñado para deportes, aventuras y salud.
El nuevo modelo integra conectividad satelital, la pantalla más grande en un Apple Watch, hasta 42 horas de batería y nuevas funciones de monitoreo de salud.
El Apple Watch Ultra 3 incorpora comunicaciones por satélite para enviar mensajes a servicios de emergencia, compartir ubicación y mantenerse en contacto incluso sin cobertura celular o WiFi.
Incluye pantalla OLED LTPO3 con tasa de actualización siempre activa de 1 Hz, bordes 24% más delgados y mejor visibilidad en ángulos amplios. Ofrece conectividad 5G, GPS de máxima precisión en relojes deportivos y hasta 72 horas de batería en modo de bajo consumo.
En salud, el dispositivo estrena notificaciones de hipertensión, capaces de detectar indicios de presión arterial elevada mediante sensores ópticos y algoritmos de aprendizaje automático, así como una nueva función de puntaje de sueño que evalúa la calidad del descanso.
En entrenamiento, watchOS 26 agrega Workout Buddy, un asistente de ejercicio impulsado por Apple Intelligence que analiza ritmo cardiaco, distancia, velocidad y progreso para ofrecer motivación personalizada en tiempo real. También incluye métricas avanzadas para corredores, ciclistas, nadadores y buceadores, con certificación WR100 para actividades acuáticas y compatibilidad con la app Oceanic+ para buceo recreativo hasta 40 metros.
El Apple Watch Ultra 3 estará disponible en titanio natural y negro, con nuevas correas Trail Loop, Ocean Band y Alpine Loop, además de ediciones Hermès. Su precio comienza en $19,999 pesos, con disponibilidad en tiendas a partir del 19 de septiembre.
Este modelo forma parte del plan Apple 2030, fabricado con 40% de materiales reciclados, 100% de energía renovable en la cadena de suministro y empaques totalmente reciclables.