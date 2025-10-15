Apple presenta el chip M5 con un salto de 45% en rendimiento

Apple lanzó el chip M5 con una GPU de tercera generación y un Neural Engine mejorado que incrementa el rendimiento gráfico en 45% y optimiza las funciones de IA

Apple presentó este miércoles el chip M5, un procesador diseñado para impulsar significativamente el rendimiento en inteligencia artificial (IA) de la compañía. Este nuevo componente se integrará en los dispositivos MacBook Pro, iPad Pro y Apple Vision Pro.

El M5 incorpora una unidad de procesamiento gráfico (GPU) que incluye el Neural Accelerator, una tecnología desarrollada por Apple para optimizar tareas de IA como las interacciones con el asistente Siri o la generación de imágenes.

Según la compañía, esta GPU ofrece trazado de rayos de tercera generación y un rendimiento gráfico hasta 45% superior al del modelo M4.1, lo que se traduce en una experiencia de juego más fluida, gráficos 3D más realistas y renderizados más rápidos en proyectos de alta demanda visual.

El chip también cuenta con un Neural Engine actualizado que mejora la ejecución de las herramientas de IA integradas en la plataforma Apple Intelligence, además de acelerar procesos como el análisis de imágenes.

Entre sus mejoras técnicas destaca un motor multimedia de alto rendimiento y un aumento de 30% en el ancho de banda de la memoria unificada, lo que permite ejecutar modelos de IA de gran tamaño directamente en los dispositivos, sin depender de la nube.

Apple subrayó que el M5 introduce una arquitectura de GPU de última generación que logra un rendimiento máximo más de cuatro veces superior al del M4, estableciendo una nueva referencia para los chips de la compañía.