Apple presenta el nuevo iPhone 17 Air

Apple presentó este martes el iPhone 17 Air, un modelo ultradelgado de 5.6 milímetros de grosor y pantalla Super Retina XDR de 6.5 pulgadas, con un precio de salida de $25,999 pesos en México.

La pantalla frontal y trasera está protegida con Ceramic Shield 2, que ofrece tres veces más resistencia a rayaduras y mejor reducción de reflejos. El marco está hecho de titanio grado 5 con acabado espejo de alta calidad, haciendo del iPhone Air el modelo más duradero de Apple hasta la fecha, con cuatro veces más resistencia a grietas en la parte trasera, según la compañía.

La cámara trasera cuenta con un sistema Fusion de 48 MP que equivale a cuatro lentes, con lente principal de 2.0 µm y estabilización sensor-shift, lente telefoto 2x con Photonic Engine actualizado, soporte para Photographic Styles y Bright style, y captura de retratos con Focus Control y procesamiento avanzado de profundidad.

La cámara frontal Center Stage tiene 18 MP, sensor cuadrado con amplio campo de visión, grabación de video 4K HDR ultraestabilizado, Dual Capture para grabar simultáneamente con cámara frontal y trasera, y ajuste automático de encuadre para fotos grupales y videollamadas.

El iPhone Air graba video en 4K a 60 fps con Dolby Vision, incluye Modo Acción para videos estabilizados, audio espacial, Audio Mix para ajustar sonido después de grabar y reducción de ruido de viento.

Cuenta con chip A19 Pro con CPU de 6 núcleos y GPU de 5 núcleos, Neural Accelerators integrados para IA generativa, chip N1 para conectividad Wi-Fi 7, Bluetooth 6 y Thread, mejorando Hotspot y AirDrop, y chip C1X como módem celular 2 veces más rápido que el modelo anterior y más eficiente energéticamente.

La batería ofrece duración todo el día gracias a una arquitectura interna optimizada y software eficiente. El modo de energía adaptativa de iOS 26 ajusta el consumo de forma inteligente según el uso.

El iPhone Air solo utiliza eSIM, compatible con más de 500 operadores globales, ofreciendo mayor seguridad y flexibilidad, y facilita la conectividad durante viajes. La eSIM no puede ser removida si el teléfono se pierde o es robado.

Funciona con iOS 26, con diseño Liquid Glass, Apple Intelligence que permite traducción en vivo de texto y audio, inteligencia visual para buscar y actuar desde la pantalla, modelo base disponible para desarrolladores, herramientas nuevas para llamadas y mensajes, y mejoras en CarPlay, Apple Music, Maps, Wallet y la nueva app Apple Games.

Su diseño incluye un plateau trasero mecanizado para cámaras, altavoz y Apple Silicon, botón Action para acceso rápido a funciones y control de cámara rápido con inteligencia visual.

Está disponible en los colores Space Black, Cloud White, Light Gold y Sky Blue. Las preórdenes comienzan el 12 de septiembre y la disponibilidad general inicia el 19 de septiembre.