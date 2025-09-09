Apple presentará el nuevo iPhone en medio de tensiones comerciales con Trump

La nueva línea incluiría mejoras en cámara, batería y un modelo ultradelgado denominado iPhone Air, aunque las tensiones comerciales entre Estados Unidos y China podrían impactar directamente en el precio final

Apple dará a conocer este martes su nueva línea de iPhones en un contexto marcado por la guerra comercial global impulsada por el presidente Donald Trump, lo que abre la posibilidad de un aumento en los precios del dispositivo más emblemático de la compañía.

Será la primera presentación desde el regreso de Trump a la Casa Blanca, acompañado de una nueva ola de aranceles que, según su administración, buscan repatriar la manufactura hacia Estados Unidos. Esta política ha colocado al director ejecutivo de Apple, Tim Cook, en el centro del debate.

De seguir con el esquema de nombres usado desde 2007, los nuevos modelos llevarían el nombre de iPhone 17. Sin embargo, la compañía cambió recientemente su fórmula de nomenclatura en el sistema operativo. En junio, durante su conferencia de desarrolladores, Apple adelantó que la próxima actualización gratuita se llamará iOS 26, en referencia al año entrante, siguiendo una estrategia adoptada durante décadas por la industria automotriz.

Pese a las presiones de Washington, los nuevos iPhones seguirán produciéndose principalmente en China e India. Tanto Trump como el secretario de Comercio, Howard Lutnick, han insistido en que la producción se traslade a Estados Unidos, aunque analistas consideran que este cambio tomaría años y duplicaría o incluso triplicaría el precio promedio actual del iPhone, cercano a los 1,000 dólares.

Cook ha intentado suavizar tensiones con el compromiso de invertir 500 mil millones de dólares en Estados Unidos en cuatro años, cifra que aumentó el mes pasado con otros 100 mil millones. Además, ofreció a Trump un obsequio simbólico con una base de oro de 24 quilates. Estas acciones han ayudado a Apple a esquivar los aranceles más severos, aunque los iPhones importados aún enfrentan tasas de hasta 25%. Esto alimenta la especulación de que la compañía aplicará su primer aumento generalizado de precios en cinco años para proteger sus márgenes de ganancia.

Desde 2020, Apple ha mantenido un precio base de 800 dólares para su modelo estándar y de 1,200 dólares para la versión más avanzada. Los analistas ahora estiman que los nuevos modelos podrían subir entre 50 y 100 dólares, justo semanas después de que Google presentara su Pixel sin cambios en el precio.

Las expectativas para la nueva generación son moderadas y apuntan a mejoras en la cámara, la batería y un ligero rediseño. La principal novedad podría ser un modelo ultradelgado conocido como iPhone Air, siguiendo la línea de los iPad y Mac más ligeros de la compañía.

El rezago en avances de inteligencia artificial y la exposición al conflicto comercial con Trump han pesado sobre las acciones de Apple, en contraste con el crecimiento de Microsoft, Nvidia, Meta y Alphabet. Sin embargo, los títulos de Apple han comenzado a recuperarse en los últimos meses gracias a la percepción de que el impacto de los aranceles será menor al temido y a una resolución judicial que garantiza ingresos anuales por 20 mil millones de dólares al mantener a Google como buscador predeterminado en los iPhones.