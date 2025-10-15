Apple promete incrementar sus inversiones en China

Tim Cook se reunió con el ministro chino de Industria, Li Lecheng, para confirmar que Apple aumentará su inversión y cooperación tecnológica en el país, buscando un desarrollo conjunto en innovación y manufactura

El director ejecutivo de Apple, Tim Cook, le aseguró al ministro chino de Industria y Tecnología de la Información, Li Lecheng, que la empresa incrementará su inversión en China y fortalecerá la cooperación bilateral para impulsar un desarrollo beneficioso para ambas partes, informó el Ministerio este miércoles.

Durante la reunión realizada en Pekín, se abordó la situación actual de la compañía estadounidense en el país y las oportunidades de colaboración en los sectores de electrónica e información.

Li destacó que China cuenta con un mercado de gran tamaño y con un sistema industrial completo, lo que representa un alto potencial tanto para la inversión como para el consumo. Añadió que el país continuará promoviendo la apertura económica y fomentando la industrialización inteligente, con el fin de crear un entorno favorable para las empresas extranjeras, entre ellas Apple.

El ministro expresó su expectativa de que la compañía siga fortaleciendo su presencia en el mercado chino, colaborando con empresas locales en innovación y desarrollo a lo largo de toda la cadena de suministro, y participando activamente en el nuevo proceso de industrialización.

Apple, que opera en China desde hace más de veinte años, mantiene una extensa red de proveedores y socios de ensamblaje en el país, donde se concentra una parte clave de su producción global.

En los últimos años, la empresa ha trasladado parte de su manufactura a otros países de Asia, aunque China sigue siendo su principal centro de producción.

El lunes, Cook anunció que el nuevo iPhone Air saldrá a la venta en China continental el 22 de octubre, coincidiendo con el lanzamiento de los servicios de tarjetas electrónicas eSIM por parte de las tres principales operadoras del país.

La región conocida como Gran China —que incluye China continental, Hong Kong, Macao y Taiwán— es el tercer mercado más importante para Apple, después de América y Europa.

Pese al aumento de la competencia local de marcas como Huawei y Xiaomi, y a las tensiones comerciales entre Pekín y Washington, Cook ha reafirmado en repetidas ocasiones el compromiso de Apple con la expansión de su inversión y el desarrollo tecnológico en el país.