Apple reporta ganancias récord impulsadas por el iPhone 17

Apple obtuvo un beneficio neto de 112,010 millones de dólares al cierre de su ejercicio fiscal, un aumento de 19% frente al año anterior

Apple registró un beneficio neto de 112,010 millones de dólares al cierre de su ejercicio fiscal, lo que representa un incremento de 19% respecto al periodo anterior, impulsado principalmente por las ventas del iPhone y los servicios.

De acuerdo con un comunicado, la compañía alcanzó una facturación récord de 416,161 millones de dólares en los últimos doce meses, un aumento interanual de 6%.

Cerca de una tercera parte de esos ingresos provino de la división de productos y una cuarta parte de los servicios.

El director ejecutivo de Apple, Tim Cook, destacó el sólido desempeño de la empresa durante el cuarto trimestre, en el que se presentó el iPhone 17, y señaló que las ventas del dispositivo fueron las más altas registradas para este periodo, contribuyendo a un total de 102,500 millones de dólares en ingresos.